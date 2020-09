Soros Györgyöt bírálta, lekeverte a Fox News (videó)

Éles kritikával illeték az Egyesült Államok politikai jobboldaláról a Trump-párti televízióként elhíresült Fox News-t, miután a csatorna lekeverte Newt Gingrich korábbi amerikai kongresszusi képviselőt, a képviselőház egykori elnökét – írja a Magyar Nemzet.

Gingrich épp arról beszélt, hogy

„Épp tegnap engedtek szabadon valakit, akit két gyilkosságért is keresnek New Yorkban” – mondta Gingrich, aki nem fejezhette be a gondolatmenetet, mert a két másik vendég, Melissa Francis és Marie Harf politikai elemzők a szavába vágtak, majd a műsorvezető, Harris Faulkner le is keverte a neves republikánust. Francis szerint „nem biztos, hogy ebbe a beszélgetésbe bele kellene keverni Sorost”, amire kollégája, Harf élő adásban csak úgy felelt: „Egyetértek Melissával” A botrányos beszélgetésről készült videót rengetegen osztották meg az interneten.

This is one of the weirdest exchanges I’ve ever seen on TV. @newtgingrich correctly points out that George Soros threw an unprecedented amount of money into DA races all over the country to elect radicals and Fox News basically told him to shut up. WTF? pic.twitter.com/IxwcLG2gOH

— Robby Starbuck (@robbystarbuck) September 16, 2020