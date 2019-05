Strache lemond az alkancellárságról és a pártelnökségről

Szerinte a kormányzat felrobbantása volt az őt érintő akció célja, de a kormányprogram megvalósítását folytatni kell.

Heinz-Christian Strache osztrák alkancellár, az Osztrák Szabadságpárt elnöke bejelentette: a péntek este kirobbant botrány miatt lemond az alkancellárságtól és a Szabadságpárt elnöki pozíciójából. Mindenkitől bocsánatot kér, aki magatartása miatt csalódott benne – köztük a feleségétől is – írja a Mandiner.

Heinz-Christian Strache osztrák alkancellár, az Osztrák Szabadságpárt elnöke szombat délben arról beszélt: példátlan, megszervezett akció áldozata ő és párttársa, Johann Gudenus, mely során illegális módszerekkel bűncselekményekre akarták rávezetni őket, és ezt meg is örökíteni. A megbeszélésen részt vevő hölggyel csak egyszer találkozott, azon az ibizai esten, se előtte, se utána nem.

Macsósan viselkedett

Újfent hangsúlyozta: az este folyamán többször kitért arra, hogy csak az osztrák jogrendszernek megfelelő megoldások jöhetnek szóba; emellett pedig megismételte azt is, hogy sok alkoholt fogyasztottak, és ő maga macsósan viselkedett. Elnézést kért mindenkitől, akit a videó és az abban elhangzottak valamiért megsértettek volna. Feleségétől is bocsánatot kért.

Strache ezután ismét elítélte az akciót, és feltette a kérdést: milyen hálózatok csinálhatták ezt és mire lehetnek még képesek?

A hibáját viszont elismeri. Strache nem akarja saját hibái miatt nehéz helyzetbe hozni a kormánykoalíciót. A koalíciós kormány és a Szabadságpárt eddigi eredményeinek méltatásával folytatta. Szerinte a kormányzat felrobbantása volt az őt érintő akció célja, de a kormányprogram megvalósítását folytatni kell.

Sebastian Kurz kancellárnak felajánlotta az alkancellárságról való lemondását, és ezt Kurz el is fogadta.

Strache emellett lemond a Szabadságpárt elnöki pozíciójáról is. A párt ügyeit – a szombati sajtóértesüléseknek megfelelően – Norbert Hofer szabadságpárti alelnök és infrastruktúra-miniszter viszi tovább egyelőre.

Végül még egyszer bocsánatot kért mindenkitől, aki magatartása miatt csalódott benne.

Ibizai est

A Spiegel és a Süddeutsche Zeitung egyszerre számolt be péntek este egy titkos videófelvételről, amelyen Heinz-Christian Strache, az Osztrák Szabadságpárt elnöke, Ausztria jelenlegi kancellárhelyettese és párttársa, Johann Gudenus jelenlegi frakcióvezető arról egyeztet Ibiza szigetén 2017-ben egy feltételezett orosz oligarcha-rokonnal, hogy állami szerződéseket ajánlanának kampánytámogatásért cserébe.

A lapok szerint Strache és Gudenus hat órán keresztül tárgyaltak partnereikkel. Strache arról beszél, hogy ha átveszik a Kronen Zeitungot a választások előtt, és az első helyre húzzák fel a pártot, akkor „mindenről beszélhetünk”. A szabadságpárti politikus útépítési megbízásokat ígért, odaadta volna a Strabag mostani állami megbízásait is egy új hasonló cégnek. A szabadságpártiak pártfinanszírozási trükkökről is beszélnek a felvételen.

„A találkozó nyilvánvalóan egy csapda volt az FPÖ-politikusai számára”

– írja a Spiegel.

Heinz-Christian Strache reagált is a felvételekre: elismerte, hogy megtörtént a találkozó egy ibizai villában, szerinte egy laza hangulatú magántalálkozóról volt szó, ahol ő többször felhívta a figyelmet az osztrák jogrend betartásának szükségességére, és végső soron ő vagy az FPÖ soha nem szerzett előnyt ezektől a személyektől. Strache azt is megjegyzi válaszában, hogy „egyébként sok alkohol fogyott az este folyamán és magas nyelvi korlátok is voltak”.