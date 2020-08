Súlyos betegen kórházba került Donald Trump öccse

Az elnöki hivatal közleménye nem részletezte Robert Trump állapotát, csupán annyit közölt: súlyos beteg, kórházban ápolják.

Pénteki sajtóértekezletén Donald Trump sem kívánt kitérni a részletekre. Mint fogalmazott: öccse „nehéz perceket él át”. Az ABC televízió értesülései szerint Robert Trumpot júniusban egyszer már kórházba szállították, s a New York Manhattan negyedében lévő híres Mount Sinai kórházban egy héten keresztül ápolták az intenzív osztályon.

NEWS – Pres Trump brother Robert hospitalized in NY sources say „very ill” POTUS expected to visit him today – @PressSec confirms @ABC adding Trump & brother have „a very good relationship” & @realDonaldTrump would provide more details soon w/ @KFaulders https://t.co/tN1IHUW2YV

— John Santucci (@Santucci) August 14, 2020