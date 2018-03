Szánthó Miklós: Karácsony alkotmányellenesen akar alaptörvényt módosítani

Népszavazással törölné el Magyarország alaptörvényét Karácsony Gergely. Az MSZP-Párbeszéd miniszterelnök-jelöltje, szombati programismertető rendezvényét hozta szóba ezt a tervét. A felvetésről Szánthó Miklós, az Alapjogokért Központ igazgatója az Echo TV Napi aktuális szakértő vendégeként fejtette ki a véleményét.

Felhívta a figyelmet arra, hogy a 2010 előtti, de az új alaptörvényben is az áll, hogy alkotmánymódosítást népszavazással nem, kizárólag 2/3-os parlamenti többséggel lehet végrehajtani.

Utalt arra is, hogy erre az alkotmányra négy éve azok az ellenzéki képviselők is esküt tettek, akik most ennek megváltoztatását akarják elérni – ráadásul szerinte alkotmányellenes eszközökkel.

„Rendszerint azt lehet tapasztalni nemzetközi szinten, hogy ha egy jobb-közép konzervatív párt van valahol hatalmon Európában (…) és bármilyen alkotmánymódosítást szeretne végbe vinni – az eljárási szabályokat betartva – akkor ott azonnal a jogállamiság halálát kiáltják”

– mondta Szánthó Miklós, aki ezzel összefüggésben nyilvánvalóvá tette: ez nem más, mint kettős mérce.

Ha nem lenne kettős mérce, akkor ”egész Európának sipákolnia kellene„, hogy az egyik ellenzéki párt miniszterelnök-jelöltje alkotmányellenes módszerekkel akar alkotmányt módosítani

– tette hozzá.

A teljes beszélgetést itt nézhetik meg.