Szélsőséges fegyveresek föld alatti járataira bukkantak

Az észak-szíriai Aleppó közelében fekvő Hajám településen bukkantak a járatokra – közölte pénteken a damaszkuszi kormányhadsereg ezredese.

Abdelkáder Elbidzs elmondta, hosszú ideje megfigyelés alatt tartották a területet, ahol feltűnt, hogy a fegyveresek egyik hadállásból a másikba jutnak át észrevétlenül. A rejtélyre csak azután derült fény, hogy kiűzték a szélsőségeseket a településről. Föld alatti járatok hálózatára bukkantak többtucatnyi szűk folyosóval. Az egyik helyiségben volt a törzskar, ahol megmaradt a tüzelőállásaik tervrajza, valamint az ügyeleti beosztás. A létesítményben volt áram, világítás, lőállás, raktár és még pihenőszoba is.

Több hónapig épülhetett ez a föld alatti létesítmény – vélekedett az ezredes. Elmondta, hogy a településen korábban háromezren éltek, a lakosok többsége azonban a harci cselekmények kirobbanása után elmenekült. A hatóságok most megkezdték a romba dőlt lakóházak helyreállítását. Előbb a korábbi háromszintes iskolát építik újjá, amelyben a szélsőségesek kórházat rendeztek be – számolt be a tervekről Elbidzs.