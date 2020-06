Szentkirályi Alexandra: ma is aktuálisak Regéczy-Nagy László gondolatai

A Kommunizmus Áldozatainak Emléknapja – Regéczy-Nagy László

Regéczy-Nagy Lászlót a Bibó-per részeseként 15 év börtönre ítélték, majd szabadulása után is osztályidegennek számított. De nem csak ő szenvedte meg a börtönéveket, ugyanis felesége nyolc hónapos terhes volt, amikor az ÁVÓ elvitte férjét, így egyedül kellett megszülnie lányukat is, akit nélkülözésben nevelt szülei segítségével. A nap folyamán két, velük készült videóval emlékezünk a kommunista elnyomás áldozataira, több millió emberre hazánkban és szerte a nagyvilágon. Egyre kevesebben vannak, akik még mesélni tudnak ezekről az évekről, emlékezni azonban így is kell, így is lehet. Ezért arra kérek minden – elsősorban 14-18 év közötti középiskolás diákot – hogy nézzen, nézzetek utána a Regéczy-Nagy vagy saját családotok történetének és egy rövid levélben írjátok meg azokat. A leveleket Regéczy-Nagy Lászlóval olvassuk el és az általa kiválasztott levélíró barátaival, iskolatársaival részt vehet egy tárlatvezetésen a Terror Háza Múzeumban, amely a 20. századi diktatúrák áldozatainak állít emléket.A leveleket 2020. március 25-ig várom a 1054 Budapest, Garibaldi u 2. postacímre.

Közzétette: Szentkirályi Alexandra – 2020. február 25., kedd