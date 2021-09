Szentkirályi Alexandrával indult új műsor a Hír TV-n

Új sorozat indult a Hír TV-n Magánterület címmel, amelynek első évadában ismert nők engednek betekintést a magánéletükbe. Az első adásban Szentkirályi Alexandra mutatta be, milyen egy átlagos napja. Többek között az is kiderült, a munkája során igyekszik minél több emberrel találkozni és beszélgetni, a Kormányinfó pedig az egész világon egyedülálló műfaj.

Az ország lelkiállapotáról, a fideszes politikusok megítéléséről és a Kormányinfó kulisszatitkairól is beszélt a Hír TV Magánterület című új műsorában Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő.

A hétről hétre, vasárnaponként jelentkező sorozat első évadában olyan ismert nők engednek betekintést a hétköznapjaikba és a magánéletükbe, akik a munkájuk vagy a gondolkodásmódjuk révén már reflektorfénybe kerültek.

Az első részben Szentkirályi Alexandra többek között arról is beszélt, szüksége van jól körülbástyázott területekre, ahol biztonságban élheti a magánéletét. A műsorvezető, Ambrus-Jobbágyi Zsófi kérdésére pedig, hogy miért csak nem felismerhető módon jeleníti meg kislányát a közösségi felületeken, azt felelte, a szülő felelőssége, hogy csak olyasmit tegyen a gyermekeivel, amit ő maga később sem bánna meg.

Kifejtette, Budapest most káoszos és ahogy a Kormányinfó, a Tarlós István-féle Budapestinfó is egyedülálló volt, mivel a teljes újságíró paletta valós kérdéseket tehetett fel az akkori főpolgármesternek, amelyekre igazi válaszokat is kapott. “Karácsony Gergely most már olyan szinten bujkál, hogy a Fővárosi Közgyűlés ülésére is egy hátsó teremből és bejáratból mászkál be, nehogy véletlenül hozzá lehessen szólni” – fogalmazott a kormányszóvivő.

Szentkirályi Alexandra a Magánterület stábjának beszélt arról is, munkája során próbál minél több emberrel találkozni és beszélgetni, ennek alapján pedig úgy érzi, Magyarországon kedves, jó és tenni akaró emberek élnek.

A kérdésre, hogy milyennek látja az ország általános lelkiállapotát, azt felelte: “Van bennünk egy olyan attitűd, hogy szeretjük rosszabbnak beállítani magunkat, mint, amilyenek valójában vagyunk. Az igazság pedig az – saját tapasztalataim alapján -, hogy amikor kellett, nekem segítettek, amikor jó szóra vágytam, megkaptam és nem csak a mostani munkám során, hanem egész életemben. Ez az ország lelkileg sokkal jobban van, mint korábban, az emberek bíznak a jövőben, mernek tervezni és ez nem csak a politikának köszönhető. Ugyanakkor, ez legalább annyira fontos fokmérője a kormányzás minőségének, mint például a számadatok és statisztikák”.

A Szentkirályi Alexandrával készült adás ismétlése a Hír TV-n vasárnap késő este lesz látható, a Magánterület legújabb adása pedig Rácz Zsófia, ifjúságügyért felelős helyettes államtitkárral szeptember 26-án vasárnap, 19:00 órakor kerül adásba.