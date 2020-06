Szijjártó: már most is Európa élvonalába tartozik a magyar űrkutatás (videó)

„Vannak, akik csak legyintenek az űrkutatás hallatán. Ezt vehetjük tőlük tiszteletlenségnek is azon magyar szakemberekkel, kutatókkal, vállalatokkal szemben, akik már most is Európa élvonalába tartoznak ebben az iparágban” – mondta a Moszkvában tartózkodó és az orosz űrügynökséggel, a Roszkoszmosszal is tárgyalást folytató Szijjártó Péter a közösségi oldalán közzétett videóban kedden.