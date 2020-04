Szijjártó: Szlovákia Magyarország egyik legfontosabb külkereskedelmi partnere

Az új komáromi híd építése jól halad, a munkálatokat hamarosan közösen meg is tekintik.

Szlovákia az egyik legfontosabb külgazdasági partnere Magyarországnak, „velük van a leghosszabb határszakaszunk, velük dolgozunk jelenleg a legtöbb infrastrukturális összeköttetésen” – hangsúlyozta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szombaton a Facebookon, miután telefonon egyeztetett Richard Sulík szlovák gazdasági miniszterrel.

Szijjártó Péter azt írta, az új komáromi híd építése jól halad, a munkálatokat hamarosan közösen meg is nézik, „mindenki jön a saját oldaláról és ugyanarra is távozik, így nem vétünk a szabályok ellen”.

Szintén nagy közös projekt a két ország gázvezeték-rendszereit összekötő interkonnektor kapacitásainak kibővítése. Ez most Magyarország felől évente 1,75 milliárd köbméter gáz szállítására alkalmas. Mivel azonban jövő év végétől délről, Szerbia felől is nagy mennyiségű gázt tud majd venni Magyarország, megnő tranzitszerepe – írta.

Ennek nyomán Szlovákia irányába akár 5,2 milliárd köbméteres éves kiszállítási kapacitásra is szükség lehet. Az ehhez szükséges előkészítő munkákat megkezdődtek és júliusban ki is írják majd a kapacitás-lekötési eljárást – jegyezte meg. Közben a Szlovákia felőli – jelenleg 4,4 milliárd köbméteres évenkénti – szállítási kapacitást is növelik, első lépésben 880 millió köbméterrel.

„Egyre több minden köt tehát össze minket szlovák szomszédjainkkal a szó szoros és átvitt értelmében egyaránt” – fogalmazott Szijjártó Péter.