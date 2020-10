Szoros küzdelem várható a borsodi időközi választáson

Szemben Bíró Lászlóval, a baloldal közös szerencsi jelöltjével, aki a kormánynak osztana ki egy fricskát a győzelme esetén a mai Borsod-megyei időközi választáson, Koncz Zsófia, a kormánypártok szerencsi jelöltje a régió élhetőségét javítaná, egyebek mellett munkahely teremtéssel, és infrastruktúra fejlesztéssel.

A mai napon – október 11-én – este 7 óráig járulhatnak az urnákhoz Borsod-Abaúj-Zemplén megye 6-os számú választókörzetének szavazói, és adhatják le voksaikat az időközi országgyűlési képviselő-választás jelöltjeire – olvasható a Magyar Nemzet összefoglalójában. A 77701 szavazót számláló körzet három legnagyobb városa Tiszaújváros, Szerencs, valamint Szikszó, s míg az egykori Leninvárosban inkább a baloldal az erősebb, Szerencsen hagyományosan a jobboldalnak voltak erősebb állásai. A körzetet július 10-i halálig a fideszes Koncz Ferenc képviselte, s elődje is kormánypárti volt. Azonban jelenleg mindhárom várost független, vagy baloldali polgármester irányítja, ami

a mai országgyűlési időközin is szoros küzdelmet vetít előre.

Annál is inkább, mert míg Koncz Ferenc legutóbb a voksok 49,3 százalékával fölényesen tudta legyőzni ellenfeleit, ma a kormánypárti jelöltnek – a balesetben elhunyt honatya lányának, Koncz Zsófiának -, nagyjából ekkora támogatottság mellett kell megmérkőznie az egész baloldal által támogatott közös jelölttel.

A jobbikos Bíró László 2 éve is indult a parlamenti mandátumért, ám akkor csak a voksok 31,5 százalékát szerezte meg, mivel az MSZP-s Pap Zsolt is jelöltette magát, és közel 15 százaléknyi szavazatot el is vitt.

A kampány során gyökeresen eltérő üzeneteket fogalmazott meg Koncz Zsófia és baloldali ellenfele, hiszen

míg a kormánypárti jelölt a régió sajátosságaiból kiindulva a munkahely teremtést, és az infrastruktúra fejlesztést tűzte zászlajára, addig a Bíró Lászlót támogató szivárványkoalíció elsősorban általános politikai hasznot remél húzni a választásból.

Számos alkalommal hangsúlyozták ugyanis, hogy szimbolikus jelentőséget tulajdonítanak a voksolásnak, amivel a nemzeti kabinet kétharmados parlamenti többségét igyekeznek „lebontani”. Bár Bíró a kisemberek megsegítését is próbálta kampányüzenetként megfogalmazni, ám ez nem volt hiteles, hiszen hamar kiderült, hogy a jobbikos politikus cégvezetőként nem fizette ki az alkalmazottait, fegyverét emlegetve fenyegette őket, s rendkívül felelőtlen gazda volt, hiszen miután a szövetkezete 50 millió forintos vissza nem térítendő állami támogatást kapott, ő kiszállt az üzletből, amely különböző strómanok nevére íratva végül be is dőlt. Bíró zsidóellenes és rasszista gyűlöletkeltő kijelentéseinek kitudódásával pedig még a baloldali értelmiség egy része a visszaléptetését követelte, ám a szivárványkoalíció – és a baloldali lapok – cinikusan passzívak maradtak az ügyben. Arról nem is beszélve, hogy

Lakatos Attila, borsodi cigány vajda arról számolt be, hogy Bíró László sertésekért akarta megvenni a helyi romák szavazatait.

Ezzel szemben a 6-os számú körzet lakói Koncz Zsófia programjából konkrét képet kaphatnak arról, hogy a kormánypárti jelölt milyen, a térség mindennapjait érintő fejlesztéseket tervez. Ilyen például a 37-es út kétszer két sávosra bővítése, valamint az M30-as autópálya Szlovákiáig történő megépítése, s ígérete szerint a képviselősége alatt is hasonló beruházások valósulnának meg. A szerencsi születésű jogász víziójának fontos része a munkahely teremtés is, amelynek eredményeképpen arra számít, hogy számos fiatal hazatér, és családot alapít.

Koncz Zsófia állítása szerint abban a szellemiségben folytatná a munkát, amelyben édesapja is tevékenykedett. Emellett adottak a kormánnyal történő együttműködés feltételei a régió élhetőségének a javítására.

Ezt mások mellett Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter, Varga Judit igazságügyi miniszer, valamint Kocsis Máté, a Fidesz–KDNP parlamenti frakcióvezetője is egyértelművé tette, akik az elmúlt időszakban Szerencsen kampányoltak Koncz Zsófia mellett.