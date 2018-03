Templomra támadtak Párizsban (videó)

Egy szélsőbaloldali aktivistákból és illegális bevándorlókból álló csoport együtt támadta meg a párizsi Saint Denis-bazilikát vasárnap. Az eset a fősodratú hírekbe nem került bele, de a Le Parisien beszámolt a történtekről – írja a Pesti Srácok.

A körülbelül 80 illegális migránsból és néhány szélsőbaloldali, liberális aktivistából álló csoport az új francia bevándorlási törvény ellen tiltakozott a francia fővárosban. Az elfajuló események miatt az istentiszteletet félbe kellett szakítani, a kiérkező rendőrök csak órák alatt tudták a rendet helyreállítani.

Scandaleuse occupation par des sans-papiers de la basilique de Saint Denis avec la complicité honteuse de militants et d’élus d’extrême gauche.

Je demande l’expulsion immédiate de ces clandestins qui, en plus d’être hors-la-loi, piétinent nos racines et notre Histoire ! pic.twitter.com/Hz20v09sNP

— N. Dupont-Aignan (@dupontaignan) March 19, 2018