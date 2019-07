Tervezni kezdtek a családok, visszafogták a költekezést

A lakosság egy része visszafogta a költekezést májusban, és a családok tervezni kezdtek a nagyobb beruházást jelentő lakás- vagy autóvásárlás előtt, hiszen a második fél évben már elérhetők az otthonteremtést, a családokat támogató újabb intézkedések – mondta Vámos György, az Országos Kereskedelmi Szövetség (OKSZ) főtitkára a statisztikai hivatal friss jelentésére reagálva, amely szerint májusban lassult a kiskereskedelmi üzletek forgalombővülése.

„Kisebb-nagyobb hullámvölgyek korábban is voltak, ami az éves kilátásokat érdemben nem befolyásolja. Most azonban inkább az a jelenség léphetett fel, hogy

a babaváró támogatás, a családi autók kedvezményes vásárlási lehetősége vagy az új szuperkötvény megjelenése a kiadások átgondolásra késztette a családokat, akik változtattak fogyasztási szokásaikon.

Egyes termékkörökben kevesebbet költöttek, hogy maradjon pénz a második fél évre” – mondta Vámos György a pénteken megjelent Magyar Nemzet cikke szerint. Megjegyezte, hogy

a lakáspiacon is érzékelhető volt az elmúlt hónapokban a fékeződés, júniusban, az otthonteremtési lehetőségek júliusi bővülése előtt már egyértelmű kivárás jellemezte az érdeklődő ügyfeleket.

A statisztikai hivatal jelentése szerint a kiskereskedelmi értékesítés májusban a szinte már megszokott négy-hat százalékos havi növekedési ütemhez viszonyítva lassuló, három százalék alatti bővülést mutatott az előző évi adattal összevetve. Vámos György azonban hangsúlyozta, hogy az első öt hónapban a forgalom 5,8 százalékkal haladta meg az előző év azonos időszakában mért értéket, így továbbra is minden esély megvan az éves szinten 5-6 százalékos bővülésre.

A főtitkár arra is kitért, hogy továbbra is égető problémát jelent a munkaerőhiány. Szerinte a vasárnapi üzemelés észszerűsítésén túl megfontolásra érdemes a magyar cégeket képviselő Magyar Nemzeti Kereskedelmi Szövetség javaslata is, amely szerint tovább bővítenék a részmunkaidős foglalkoztatás lehetőségeit a kismamák, a diákok és a nyugdíjasok járulékmentes alkalmazásával.