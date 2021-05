The New York Times: Joe Biden lobbanékony és türelmetlen

A napilap munkatársai segítségével festett valódi, elég lehangoló képet az amerikai elnökről.

Ezt ne hagyja ki! Karácsony Gergely szerint nem a valóság, hanem a megrendelő szempontja a fontos

Joe Biden amerikai elnök nehezen dönt, lobbanékony természetű és türelmetlen – többek között ezekkel a tulajdonságokkal jellemzi hétvégi összeállításában az amerikai elnököt a The New York Times című, liberális napilap. A lap az amerikai elnök több mint két tucat volt és jelenlegi kollégájával készített interjút. Ezek alapján nyújt áttekintést arról, hogy Biden hogyan dolgozik elnökként, miként tárgyal, kitől kér tanácsot, amióta elfoglalta azt az irodát, amelyért több mint három évtizeden át küzdött. A portréból olyan politikus képe rajzolódik ki, aki korántsem – a lap megfogalmazásában – az a közvetlen ember, mint amilyennek a sajtó láttatja, és a külvilág látja őt – írja a Magyar Nemzet.

Hirtelen haragú, hajlamos a dühkitörésekre a munkatársaival.

„Mondjuk ki egyszerűen: rájuk förmed” – informálja olvasóit a The New York Times. Bár később megjegyzi: Biden dührohamai soha nem olyanok, mint elődje, Donald Trump kifakadásai voltak. „A gyors döntéshozatal nem Biden úr stílusa” – fogalmaz a liberális lap. Példaként a Times a vélhetően Oroszország részéről az amerikai kormányt és ipart ért valaha volt legnagyobb kibertámadásra adott válaszlépésekről szóló döntést hozta fel. Biden március végén azt mondta nemzetbiztonsági tanácsadójának, Jake Sullivannek: „Viszonylag gyorsan kell lépnem.” A cikk szerint annak ellenére, hogy elnöksége első két hónapját Biden azzal töltötte, hogy döntsön az orosz lépésekre adandó reakcióról, az elnök még márciusban is újabb és újabb tanácskozásokat hívott össze, mielőtt határozott volna. „Van egyfajta mantrája: soha nem szolgálhatsz nekem túl sok részlettel” – véleményezte az elnököt Sullivan a The New York Times munkatársának.

A cikk szerint az elnök órákig tartó, részletekbe menő tárgyalásokon vesz részt politikai szakértőkkel, mielőtt bármilyen következtetésre jutna.

Ezt a Fehér Ház munkatársai „szókratészi útnak” nevezik, amelynek során Biden hajlamos haragra gerjedni, amennyiben nem kap választ a kérdéseire és ilyenkor „frusztráltsága dühössé teszi, amelyhez gyakran káromkodás társul”. A lap szerint a lobbanékony természetű elnöknek – aki megszállottja a részleteknek – napokba vagy hetekbe is telhet, mire döntést hoz valamiről. Meginterjúvolt munkatársai példaként említik azt az esetet, amikor Biden többször késleltette a döntését arról, hogy hány illegális bevándorlót engedjenek be az Egyesült Államokba. Ezzel pedig a szövetségeseit és az ellenfeleit egyaránt feldühítette. A The New York Times szerint ez a fajta kormányzási módszer ellentmondásba kerülhet a világjárvánnyal és a gazdaság helyreállításával küzdő ország sürgős ügyeivel.

Egy az elnökhöz közel álló tanácsadóra hivatkozva a lap azt állítja: Biden nem hajlandó vagy nem képes túllépni a szokásain. Időre van szüksége egy téma feldolgozásához. A cikk szerint az elnök tanácskozásai gyakran elhúzódnak, és sokszor éjszaka hívja fel telefonon a tanácsadóit. Közvetlen kollégáira hivatkozva azt írják Bidenről, hogy szokása hirtelen megszakítani ezeket a beszélgetéseket.

„Lerakja a telefont, ha úgy érzi, valaki az ő idejét pazarolja”

– fogalmaztak a munkatársak, akik szerint az elnök türelmetlen azokkal a tanácsadóival, akik nem tudnak válaszolni a kérdéseire. „A lehető legfelkészültebbnek kell lenned. Minden elképzelhető kérdésre, amely csak felmerülhet, tudnod kell a választ” – mondta Dylan Loewe, Biden egykori beszédírója. A lap szerint az elnök stábja mostanra megtanulta a szokásokat, és 15 perces szünetekkel tűzdelik tele a napirendjét, mert tudják, hogy nem fogja időben befejezni a tárgyalását.

A The New York Times még néhány, elemzők szerint lényegtelen tudnivalóval is megismerteti olvasóit: például azzal, hogy az elnök mit szokott ebédelni és vacsorázni, és hogy odaadó nagyapa. Ezen kívül fontosnak tartja azt is tudatni, hogy az elnök munkatársaival közölték, rendezvényeken ne szolgáljanak fel leveles zöldségeket, mert Biden nem akarja, hogy olyan fotók készüljenek róla, amelyeken a fogai közt zöldségmaradványok látszanak.

Borítókép: Joe Biden amerikai elnök