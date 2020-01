Több állatot elgázoltak szilveszterkor

Az Újpesti Állatmentő Liga mentőautóját is megdobálták petárdával, mikor sokkos állapotú kutyát szállítottak.

Több állatot halálra gázoltak szilveszter napján – mondta Pataki Gábor, az Újpesti Állatmentő Liga vezetője az M1 aktuális csatorna szerda reggeli műsorában.

Azt mondta, több olyan bejelentést is kaptak, hogy a kutyát bezárták a lakásba a tűzijátékok miatt, de így is remeg, ezért be kellett nyugtatózni.

Úgy fogalmazott: „háborús helyzet” volt az utcákon. Még mentőautójukat is megdobálták petárdával, mikor sokkos állapotú kutyát szállítottak.

Pataki Gábor kiemelte: a törvény előírja, hogy mikor tűzijáték van, el kell zárni az állatot. Így a gazda felelőssége, ha eltűnt az állat.

Akinek mégis elveszett az állata, keresse az állatmentőket, akik elérhetőek a Fővárosi Önkormányzat rendészetén keresztül is.

Az MTI korábban közölte, hogy a Budapesten befogott és a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóságának Állategészségügyi Szolgálatához bekerülő ebekről a www.ebtelep.hu honlapon folyamatosan tájékozódni lehet, ezen kívül a szervezetet telefonon is lehet keresni.