Több vizsgálat is indult a gödi polgármesterrel kapcsolatban

Hivatali hatalommal való visszaélés miatt feljelentette a momentumos Balogh Csabát, Göd polgármesterét az általa kirúgott DK-s önkormányzati cégvezető.

Ugyanakkor a megyei kormányhivatal legalább két olyan testületi jegyzőkönyvet vizsgált, amiben állítólag nem az szerepel, ami az üléseken elhangzott.

Még nem érkezett meg a Pest Megyei rendőr-főkapitányságára Göd város önkormányzatának több ellenzéki tagja által jegyzett bejelentés a település polgármesterének vélelmezett visszaéléseiről, pontosabban legalább két esetben közokirat-hamisítás gyanújáról – tudta meg a Magyar Nemzet rendőrségi forrásból.

A Momentum által ma is teljes mellszélességgel pártolt Balogh Csaba az őt öt hónapja még pártszinten is támogató négy ellenzéki képviselő Pest Megyei Kormányhivatalhoz tett bejelentése szerint legalább két testület ülés jegyzőkönyvét is meglehetősen szabadosan vezette.

A bejelentők szerint a jegyzőkönyvekben nem pontosan az szerepel, ami az üléseken elhangzott, illetve az adott üléseken történt szavazások eredménye másként szerepel a jegyzőkönyvben, mint az valójában megtörtént.

A bejelentők – és a hírek szerint a kormányhivatal is – úgy vélik, a történtek felvetik a közokirat-hamisítás gyanúját. A lap úgy tudja, a kormányhivatal már továbbította a bejelentéseket az illetékes megyei rendőr-főkapitányságra azzal, hogy felmerül ismeretlen személy részéről a közokirat-hamisítás.

Amint az átirat megérkezik a rendőrséghez, első körben eldöntik, hogy elegendők-e az információk, a bizonyítékok a bűncselekmény gyanújának megállapításához.

Ha igen, ismeretlen tettes ellen megindítják a nyomozást, ha pedig nem, nyomozáskiegészítést rendelhetnek el, vagy visszautasíthatják a nyomozást.

Ugyanakkor van egy másik büntetőügy is Göd várossal kapcsolatban. Mint azt az Origo elsőként megírta, Tóth Ágnes, egy volt közös ellenzéki képviselőjelölt két rendbeli hivatali visszaélés bűntettének gyanúja miatt feljelentette a momentumos polgármestert. Tóth szerint egyrészt Balogh Csaba a Gödi Nonprofit Kft. cégjegyzékében módosítást igénylő változtatást hajtott végre, annak ellenére, hogy figyelmeztették, hogy nem teheti. Másrészt utasította a cégnél lévő egyik informatikust, holott nem a polgármester a munkáltatói jogkör gyakorlója az önkormányzatnál, hanem a jegyző.

Tóth Ágnes a nonprofit kft. volt ügyvezetője, akit a közelmúltban a járványhelyzet miatti egyszemélyes hatalmával élve kirúgott állásából Balogh Csaba. Ezzel azonban magára haragította egyik nagy(obb) támogatóját, a Demokratikus Koalíciót (DK), Tóth Ágnes ugyanis Gyurcsány-párti kötődésű, és közös ellenzéki jelöltként, a DK támogatásával indult az egyik dunakeszi körzetben a tavalyi önkormányzati választáson. Bennfentes hírek szerint

az önkormányzati cég ügyvezetője a koronavírus miatt előírt rendelkezések betartására figyelmeztette az egyik helyi szállodával kapcsolatban Balogh Csabát, a polgármester ekkor váltotta le önhatalmúlag.

Korábban a lap megírta, hogy Balogh Csabát az ellenzéki helyi összefogás pártjainak vezetőinél jelentette fel ugyanaz a négy, ellenzéki képviselő, ketten közülük Balogh alpolgármesterei. Szerintük a momentumos polgármester diktatórikus hajlamú, emberileg és szakmailag alkalmatlan a tisztségére. A polgármestert feljelentők szerint még a Társaság A Szabadságjogokért (TASZ) nevű (Soros) szervezet is többször elmarasztalta döntései miatt.