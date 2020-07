Törvény felett állónak tekinti magát Hadházy

Nem létező törvényre hivatkozva állította Hadházy Ákos független ország­gyűlési képviselő a tegnapi Facebook-bejegyzésében azt, hogy Müller Cecília országos tiszti főorvos személyesen lenne köteles tájékoztatást adni a kérdéseire.

Korábban is lehetőséget adott a törvény a személyes tájékoztatás lehetőségére, hiszen az országgyűlési képviselő feladata a végrehajtó hatalom és az állami szervezetek ellenőrzése – jelentette ki a Magyar Nemzetnek Hadházy, azt is hozzátéve, hogy szerinte az alkotmányból következik a joga az előre egyeztetett személyes tájékoztatáshoz.

Kérését azzal is indokolta, hogy többször is írásban kereste meg az operatív törzset és a tiszti főorvost, ám nem kapott érdemi választ az érdeklődésére, és írásbeli ismertetőt már nem is fogadna el. Szavai szerint azért is ragaszkodik a személyes találkozóhoz, mert két hét elteltével reagáltak a megkeresésére, s ennyi idő alatt aktualitásukat veszíthetik a kérdései.

A hatályos jogszabály azonban nem tartalmaz olyan rendelkezést, amely kifejezetten személyes találkozó útján történő felvilágosítás adására kötelezné az állami szerveket.

Müller Cecília országos tiszti főorvos a Magyar Nemzetnek elmondta: Hadházy Ákos kétszer kereste meg, először a pandémia alatt, amikor a járványügyi veszélyhelyzettel kapcsolatos feladatok leterheltsége miatt kérte szíves türelmét. Legutóbbi ismételt megkeresésére csütörtökön írásban válaszoltak, felajánlva a képviselőnek az írásbeli tájékoztatást.