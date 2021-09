Transzvesztiták nekiestek egy melegfelvonulás résztvevőjének (videó)

Rendőrök vezettek el egy férfit a Manchester Pride nevű felvonulásról, miután hangosan skandálva inzultálni kezdte a többi felvonuló. A kirekesztés a férfi pólója miatt történt, azon ugyanis az LGB Alliance nevű egyesület logója volt feltüntetve – írja a V4NA.

A man wearing a t-shirt with the anti-trans rights LGB Alliance is made to leave Manchester Pride to chants of „Trans lives matter”.

Media outlets note: the ‘LGB Alliance’ does not represent lesbian, gay or bisexual people in any shape or form.https://t.co/vGfwbQKbrS

— Owen Jones 🌹 (@OwenJones84) August 29, 2021