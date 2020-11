Trump ügyvédje bemutatta a választási csalásokat (videó)

Rudy Giuliani szerint a demokraták összehangolt akciójáról van szó, amit tíz különböző állam városaiban hajtottak végre, ahol demokrata vezetés van.

Mind a republikánus párt megfigyelőinek, mind a demokrata párti szivárogtatók elmondásai alapján támadja meg Pennsylvania és Michigan választási eredményeit Donald Trump még hivatalban lévő amerikai elnök jogi csapata. Erről Rudy Giuliani, New York város volt republikánus polgármestere, Trump személyes ügyvédje beszélt az amerikai Newsmax televízió adásában – írja a Magyar Nemzet.

Tegnap beadtuk a keresetet Pennsylvania államban, ahol ötvennél is több szemtanú állítja, a republikánus megfigyelőknek nem engedték, hogy jelen legyenek 600 ezer, megkérdőjelezhető hitelességű levélszavazat megszámolásán Philadelphiában és Pittsburghben – mondta az ügyvéd. Szerinte jó esélye van a csapatnak, ha számításba veszik a többi választási csalásra vonatkozó állítást is, így az érvénytelenített, nem hitelesített voksok ügyét. A szavazatkülönbség mindössze 40 ezer lett, miközben az elnök korábban még 200 ezer szavazattal vezetett. Giuliani úgy véli, hogy a demokraták összehangolt akciójáról van szó, amit tíz különböző állam városaiban hajtottak végre, ahol demokrata vezetés van. Pedig törvényes kötelezettség, hogy a szavazatszámlálásnál mindkét párt képviselői ott legyenek – mutatott rá.

Trumpék hamarosan Michiganben is benyújtják a beadványt, ahol több százezer szavazólapot szintén minden ellenőrzés nélkül adtak le. A demokrata kiszivárogtatók szerint a csalás több napon át folytatódott, ezt bizonyítani is tudják.

Állításuk szerint visszadátumozták a szavazatokat, embereket a szavazókörbe kísértek és megmutatták nekik, hogyan szavazzanak. Aztán a nem regisztrált szavazókat elvitték a regiszterhez, és ott vették őket nyilvántartásba.

Így a szavazatkülönbségnél sokkal nagyobb mennyiségű szavazat érvénytelen – véli Giuliani. Rendkívüli dolog szerinte az is, hogy a szavazás másnapján hajnalban százezer szavazat esett be a választási bizottság központjába. A megfigyelők már elhagyták a helyszínt, de a demokraták azt mondták, majd ők megszámolják a szavazatokat. Néhány hátramaradt megfigyelő azonban elmondta, hogy ezeket a szavazatokat nem csomagolták be és pakolták szét megfelelő módon, ami a titoktartásra vonatkozó szabályokat sérti. A demokraták nagy hirtelen megszámolták a szavazatokat, s egy szemtanú elmondta, az összes voks Joe Bidené lett.