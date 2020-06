Ügyvédek osztogattak Molotov-koktélokat a tüntetőknek

Két ügyvéd osztogatott Molotov-koktélokat a szélsőséges tüntetőknek az egyik demonstráció során New Yorkban – írja a V4NA hírügynökség.

Amikor a George Floyd haláláról szóló hír megjelent a sajtóban, az anarchisták New York Brooklyn negyedének északi részén is összecsaptak a rendőrökkel. A tüntetőknek egy nő és egy férfi Molotov-koktélokat osztogatott egy autóból. A 31 éves Urooj Rahmanról képet is készített a New York Daily News fotósa. Amint az alább látható, Rahman a palesztin nacionalizmus szimbólumával, egy keffiyeh-vel takarta az arcát.

Akkor még a rendőrök sem gondolták, hogy mind ő, mind pedig a 32 éves Colinford Mattis, ügyvédi diplomával rendelkezik, mindkettejüket letartóztatták.

A nőről kiderült, hogy a Fordham Egyetemen végzett, 2014-ben pedig nyári ösztöndíjprogramon vett részt az izraeli székhelyű Mada Al-Carmel Arab Alkalmazott Társadalomkutatási Központban, ahol az emberi jogokkal kapcsolatos előadásokon és workshopokon vett részt. A központot egyébkén jelentős összeggel finanszírozza a Nyílt Társadalom Alapítványon keresztül Soros György, hívta fel rá a figyelmet a Breibart, az NGO-Monitor adatai alapján.

A Molotov-koktélokkal kapcsolatos ügy tárgyalásán a brooklyni szövetségi bíróságon rendőrségi járművekben okozott tűz, és robbanóanyag által okozott károk miatt emeltek ellenük vádat. Ha elítélik őket, mindketten minimum öt év börtönre számíthatnak. Miután mind Mattis mind Rahman több mint két napot eltöltött a börtönben, a brooklyni bíró 250 000 dolláros óvadék fejében egyelőre háziőrizetbe engedte őket GPS-megfigyeléssel. Az ügyvédeik fellebbeztek a bíróság döntése ellen, amely így még nem jogerős – írta a New York Times.