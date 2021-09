Újabb uniós bírálat LMBTQ-ügyben

Magyarországot és Lengyelországot is bírálja az Európai Parlament (EP) friss állásfoglalása, amely az európai LMBTQ-közösség jogai­nak védelmében íródott. A balliberális többségű EP újfent pénzügyi szankciókkal kötné össze a szexuális kisebbségek lehetséges diszkriminációját. Holnap Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke tart évértékelőt Strasbourgban: borítékolható, hogy az ­LMBTQ-vita visszaköszön majd.

Az LMBTQ-közösség (leszbikus, meleg, biszexuális, transznemű, queer) hátrányos megkülönböztetése elleni állásfoglalásról szavazott tegnap a nyári szünetről visszatérő Európai Parlament. A strasbourgi ülésén a testület nem vitatta meg az újabb LMBTQ-témájú dokumentumot, de voksolt róla – írja a Magyar Nemzet.

Abban a képviselők sokadszorra arra hívják fel a figyelmet: „aggasztó az EU-ban élő szivárványcsaládokkal és gyermekeikkel szembeni diszkrimináció, valamint a tény, hogy a szexuális orientációjuk, nemi identitásuk miatt csorbulnak a jogaik”.

Mint azt a képviselők az állásfoglalás tervezetében írták, az Európai Uniónak egységes megközelítést kellene alkalmaznia az azonos neműek házasságát, valamint bejegyzett élettársi kapcsolatait illetően.

Az EP szerint az egyik tagállamban kötött házasságot vagy ilyen kapcsolatot tehát minden EU-országban egységesen el kellene ismerni: a szivárványcsaládoknak sem a mozgásszabadsághoz, sem pedig a családegyesítéshez való joga nem sérülhet. Bár a határozat nem kifejezetten a Magyarországon és Lengyelországon élő szexuális kisebbségekről íródott, az uniós parlament egy bekezdésben e téren is kemény kritikával illeti a konzervatív vezetésű országokat. Ebben arra szólítják fel az Európai Bizottságot, hogy minden elérhető – beleértve pénzügyi – eszközzel védje az alapvető jogokat Magyarországon és Lengyelországon. Az uniós tanácstól pedig azt kérik, hogy a hetes cikkely szerinti, úgynevezett jogállamisági eljárások égisze alatt az LMBTQ-kérdést is vegye górcső alá.

Alig több mint fél éve, hogy az EP szimbolikusan az LMBTQ-személyek szabadságát biztosító övezetté minősítette az Európai Unió egész területét.

Emlékezetes az is: a balliberális többségű testület a nyár elején a hazai gyermekvédelmi törvény miatt vitát rendezett, majd éles hangvételű határozatban bírálta Magyarországot. Akkor ugyancsak azt kérték az uniós bizottságtól, hogy pénzügyi eszközökkel szankcionálja az LMBTQ-jogok állítólagos sérelmét.

Ismert az is, hogy az Európai Bizottság a szabályozás miatt július közepén indított kötelezettségszegési eljárást hazánk ellen, s legalább hat ­uniós jogszabállyal összefüggésben nevezték ellentétesnek a törvényt. Emellett az LMBTQ-tematikájú mesekönyvekben feltüntetendő jelzés miatt is kötelezettségszegési eljárás indult. A magyar kormánynak szeptember közepéig van ideje rá, hogy válaszoljon a brüsszeli kritikákra. Varga Judit igazságügyi miniszter korábban a Magyar Nemzet kérésére megerősítette, hogy kihasználják a két hónapos válaszadási időt.

A friss LMBTQ-határozatról való szavazás eredményét ma reggel hirdetik ki Strasbourgban, ám borítékolható, hogy az EP nagy többséggel támogatja azt. Az állásfoglalásnak nincs rövid távú jogi következménye, a dokumentum sokkal inkább az Európai Bizottságot helyezi politikai nyomás alá. Ursula von der Leyen bizottsági elnök egyébként épp szerdán tartja hagyományos évértékelő beszédét az Európai Parlament ülésén.

A várakozások szerint az LMBTQ-kérdés is előkerül majd: emlékezetes, a több mint egyórás, tavalyi felszólalása alkalmával Von der Leyen keményen odaszólt Lengyelországnak az LMBTQ-mentes övezetek miatt.

Egybehangzó vélemények szerint a bizottsági elnök ezúttal is készül jogállamisági kritikákkal. A lap is megírta: a magyar gyermekvédelmi törvényt a közelmúltban több alkalommal is a „szégyenletes” jelzővel illette. Válaszul Orbán Viktor miniszterelnök az elnöknő nyilatkozatát nevezte szégyennek, mondván: az elfogulatlan vizsgálat nélkül tesz közzé elfogult politikai véleményt.