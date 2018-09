Újságírógyilkosság Szlovákiában: elfogták a gyanúba keveredett olasz vállalkozót

Az ügyben képbe került egy korábbi, szexi modell is, aki jelenleg Fico főtanácsosa. Mint kiderült, egy időben közös üzletbe kezdett a feltételezett gyilkossal, azaz az olasz maffiózóval.

Szlovákiában megjelent annak a múlt héten meggyilkolt Ján Kuciak oknyomozó újságírónak a tényfeltáró cikke, amelyet már nem tudott befejezni.

Mint kiderült cseh, olasz és más szlovák kollégáival közösen már hónapok óta dolgozott egy terjedelmes beszámolón arról, hogy az egyik legbefolyásosabb olasz maffiaszervezet, az ‘Ndrangheta hogyan terjeszkedett, hálózta be Szlovákiát, milyen üzleti kapcsolatai voltak a nagyobbik kormánypárt, a Robert Fico kormányfő vezette Smer (Irány) párt képviselőivel. Közben szerdán a kettős gyilkosság miatt lemondott a szlovák kulturális miniszter – mint azt az Origo írja.

Mint arról korábban már beszámoltunk, a 27 éves Ján Kuciak szlovák oknyomozó újságírót és vele egykorú menyasszonyát Martina Kusnírovát vasárnap este, a Pozsonytól nagyjából 60 kilométerre lévő nagymácsédi családi házukban találták meg vérbe fagyva a szlovák rendőrök.

A fiatal párt profi bérgyilkosok valószínűleg már múlt péntek este kivégezték egy-egy lövéssel, vélhetően hangtompítós fegyverrel, ugyanis a falubeliek közül senki nem hallott fegyverdörrenést.

Utoljára szerdán este adtak életjelet magukról, egyébként pedig harmóniában éltek, az esküvőjüket tervezték, amely május 5-én lett volna.

A hozzátartozóik, akik a történtek után összeomlottak, a Novy Cas című napilapnak elmondták, hogy Jánt, az aktuality.sk újságíróját a nappalijukban mellkason, régész végzettségű menyasszonyát Martinát pedig menekülés közben a konyhában fejbe lőtték.

A rémálom a családi házukban történt, amelyet egyébként folyamatosan szépítgettek.

A kivégzéses gyilkosságok híre azonnal bejárta az egész világot. Szlovákia lakosságát sokkolta az eset.

Több szlovák, de még cseh nagyvárosban is ezrek zarándokoltak el a spontán kialakított emlékhelyekhez, hogy egy-egy mécsessel róják le kegyeletüket a fiatal pár emléke előtt, egyúttal tiltakozzanak a brutális tett ellen – olvasható az Origo cikkében.

Mindhárom szlovák közjogi méltóság, és valamennyi parlamenti párt részvétet nyilvánított a megölt fiatalok családjainak, és közleményben ítélték el a kegyetlen gyilkosságokat.

Robert Fico kormányfő még hétfőn bejelentette, hogy amennyiben beigazolódik, hogy a fiataloknak az újságíró munkássága miatt kellett meghalniuk, úgy az a szlovák demokrácia és sajtószabadság elleni támadásnak minősül, és mindent el fognak követni a tettesek mihamarabbi felkutatásáért.

Sőt, az országos szlovák főügyész hétfőn hirtelen felindulásában elég keményen fogalmazott:

„Megígérhetem, hogy a poklok poklát fogom rászabadítani Szlovákiára, ha kiderül, hogy munkája miatt végeztek Ján Kuciakkal és párjával.”

– mondta Jaromír Ciznár, aki azt is hozzátette, hogy 30 éves praxisa alatt még nem találkozott ilyen vérlázító esettel.

Még hétfőn Robert Fico kormányfő is rendkívüli bejelentést tett:

„1 millió eurós (310 millió forint) nyomravezetői díjat tűzött ki a szlovák kormány.”

Tibor Gaspar, szlovák országos rendőrfőparancsnok(b.), Robert Fico szlovák miniszterelnök (k.) és Robert Kalinák szlovák belügyminiszter (j.)

Létrehoztak egy speciális nyomozócsoportot is, amelybe minden szlovák rendvédelmi szervből delegáltak szakembereket, beleértve a Szlovák Titkosszolgálatot (SIS) is.

A pozsonyi belügyminisztérium a honlapján közzé is tett két telefonszámot, ahol éjjel-nappal várják az üggyel kapcsolatos bejelentéseket. A szolidaritás jeléül kedden szinte az összes szlovák napilap gyászszalagos címlappal jelent meg.

Kedd este Tibor Gaspar szlovák országos rendőrparancsnok a többi között arról számolt be, hogy

eddig több mint 20 telefonhívást kaptak, és legalább ennyi bejelentő e-mailt.

A vizsgálótisztek már 20-nál is több tanút hallgattak ki az ügyben, és az Europolon kívül szorosan együttműködnek a cseh és az olasz kollégákkal is, ugyanis a szálak elsősorban az egyik legbefolyásosabb olasz maffiaszervezethez, a Szlovákiában is aktívan tevékenykedő ‘Ndrangheta-hoz vezetnek.

És ezen keresztül a pozsonyi kormányhoz, de ezt már Ján Kuciák volt kollégái állítják, akik szerdán megjelentették a meggyilkolt újságíró utolsó cikkét, amelyen többek között a kanadai származású kollégájával, Tom Nicholsonnal és egy cseh oknyomozó újságírónővel, Pavla Holcovával dolgozott hónapok óta.

Pavla, a Respekt című lap munkatársnője kedd óta 24 órás rendőri védelem alatt áll.

Szlovákiában nincs is olyan lap, portál, rádió- és tévétársaság, amely nem hozta volna le Ján Kuciák utolsó tényfeltáró terjedelmes cikkét.

Lényeg, hogy abban visszanyúltak egészen a 2000-es évek elejére, amikor is Olaszországból az onnan keletre lévő 5 milliós országba települt át a hírhedt ‘Ndrangheta (világszerte gazdasági bűncselekményekben, építőiparban, idegenforgalomban „utaznak”, 2003-ban 53 milliárd euróra becsülték a bevételét) nevű calabriai maffiaszervezet egyik szárnya.

Ennek egyik kulcsfigurája az az Antonio Vadala (A dél-olaszországi Calabria régió Bova Marina településről származik), aki 2003-ban távozott hazájából, miután majdnem lecsukták egy éveken át húzódó maffia-perben.

Viszont megúszta és 2003-ban Pozsonyba települt át családjával, ahol főleg az agrárszektorban és energetikai területen indított különféle vállalkozásokat. Konkrétan ezt próbálták meg feltérképezni Ján Kuciak és kollégái.

Mint kiderült Vadala 2011-ben egy közös, GIA Management nevű céget hozott létre azzal a most 28 éves Mária Troskovával, aki korábban a Dzurinda-kabinet gazdasági miniszterének, Pavol Ruskonak volt az asszisztense.

(Pavol Rusko tavaly óta előzetes letartóztatásban van számos gazdasági bűncselekmény elkövetésének gyanúja miatt)

Mária Trosková (28), jelenleg a szlovák kormányhivatalban dolgozik, Robert Fico miniszterelnök főtanácsosa. 2003 és 2005 között aszisztense volt az egykori szlovák gazdasági miniszternek, Pavol Ruskonak, majd a nagyobbik kormánypárt, a Smer-SD egyik képviselőjének, Viliam Jasannak is.

Íme, a hölgy:

Ez utóbbi jelenleg a szlovák kormányhivatal állambiztonságért felelős részlegének a vezetője, így titkosított információkhoz is hozzáférhetett. Trosková egyébként a 2000-es évek elején számos szlovák és nemzetközi férfimagazin címlapján is szerepelt.

Mária, az egykori modellből lett miniszteri asszisztens 2005-ben került Robert Fico miniszterelnök mellé főtanácsosi rangban, és azóta is a pozsonyi kormányhivatal munkatársa.

Korábban éveken át volt üzlettársa Antonino Vadalának, aki főleg Kelet-Szlovákiában „tevékenykedett” és számos, több 10 millió eurós úniós agrárpályázat nyertese volt.

Úgy tudja a lap, hogy a többi között már Robert Fico miniszterelnök főtanácsosát, Mária Troskovát ki is hallgatta a a szlovák rendőrség.

És ami egyelőre az utolsó információ, a zarojel.hu szerint már elfogták Vadalát.

Közben szerdán lemondott a szlovák kulturális miniszter Marek Madaric, aki a kormányból történő távozását a sajtónak a következőkkel indokolta:

„Úgy gondolom, hogy a médiához, és az újságírókhoz az én tisztem állt legközelebb. Ján Kuciak meggyilkolása után, függetlenül attól, hogy a munkássága miatt ölték meg, vagy sem, ezek után nem tudom elképzelni, hogy tovább vezessem ezt a minisztériumot. A lemondásomat már hétfőn megfontoltam, és ma közöltem döntésemet Robert Fico kormányfővel, aki ezt tudomásul vette.”

-mondta Madaric, aki hozzátette: lemondásával nem akar befolyásolni más kormánytagokat, szerinte mindenki cselekedjen saját belátása és lelkiismerete szerint.

Marek Madaric (Smer-SD) 2012. áprilisa óta irányította a szlovák kulturális minisztériumot. Madaric a Ján Kuciak szlovák oknyomozó újságíró és élettársa meggyilkolásával kapcsolatban hozta meg döntését, mondván hogy az általa irányított tárca áll a kormányból a legközelebb a sajtóhoz, és a kettős gyilkosság után nem tudná azt tovább vezetni.

Egyébként Marek Madaric tavaly decemberben már lemondott a legerősebb szlovák kormánypárt, a Robert Fico vezette Irány – Szociáldemokráciában (Smer-SD) betöltött alelnöki posztjáról.

A korábban a párt fő ideológusának számító politikus, akinek befolyása az elmúlt években sokat csökkent, akkor arra hivatkozott, hogy változtatásokra van szükség a kormánypárt vezetésében.

Minisztere távozását Robert Fico az újságírói közeggel való szolidaritás jeleként értékelte.

A kormányhivatal két, a sajtó által maffiakapcsolatokkal megvádolt alkalmazottja, Mária Trosková és Viliam Jasan szerdán közleményben jelentették be, hogy elutasítják az őket ért vádakat. Viszont annak érdekében, hogy személyükkel ne élhessenek vissza a kormányfő elleni politikai harcban, az ügy kivizsgálásáig távoznak posztjukról.

Robert Ficóra vélhetően ennek ellenére sem várnak könnyű napok, tekintve, hogy az ellenzék várhatóan fokozódó nyomásgyakorlása mellett azzal is számolnia kell, hogy péntekre több szlovákiai városban is demonstrációkat jelentettek be, a meggyilkolt újságíróra való megemlékezésként.

Képek: SME, Facebook, MTI/EPA/DAVID DUDUCZ, Aktuality.sk