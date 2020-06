Uniós pénzből gyártottak fake news tartalmat a szocialistáknak

A Fidesz szerint a Magyar Szocialista Párt EP-képviselője Ujhelyi István nap mint nap aggódik a Magyarországnak járó európai uniós források szabályos felhasználása miatt – írja a V4NA hírügynökség.

Most azonban úgy tűnik, hogy ő maga nagyvonalúan bánik a saját képviselői irodájának működésére fordítható pénzekkel. Az elmúlt napokban ugyanis nyilvánosságra kerültek olyan információk, miszerint Ujhelyi egyik Brüsszelben dolgozó munkatársa volt az, aki elkészítette az MSZP által megrendelt és közzétett álmentős baloldali kamuvideót.

MEP @istvan_ ujhelyi and @mszptweet got caught: falsifying news and illegal party financing using @Europarl_EN money

Watch: pic.twitter.com/gvq40UTQgA

— Deutsch Tamás (@dajcstomi) June 12, 2020