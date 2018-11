Varga Mihály: nekünk megadatott, amiért 1956 hősei harcoltak

Azok emléke előtt hajtunk fejet, akiknek áldozata hitet adott, a szabadság hitét, hogy egy nemzetnek a behódolás nem járható út, és az egyetlen lehetőség a független önrendelkezés – mondta a miniszter.

A KDNP II. és XVI. kerületi szervezete, a Tóth Ilonka Szülőházáért Alapítvány, valamint a Kertvárosi Helytörténeti és Emlékezet Központ által a II. kerületi Mansfeld Péter parkban rendezett megemlékezésen Varga Mihály pénzügyminiszter, fideszes országgyűlési képviselő hangsúlyozta:

hinni kell a magyarságban és egészséges önbizalommal kell tekinteni a jövő feladatai felé.

Ezt az önbizalmat akarják lerombolni azok, aki szerint nem hozhatjuk meg a saját döntéseinket – mutatott rá.

Varga Mihály kiemelte: „nekünk a magyarok és Magyarország érdekei az elsők”, ezért védjük nemzeti függetlenségünket, továbbá az itt élők szabad és biztonságos életét.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

Kijelentette, jövő tavasszal „nekünk is ki kell állni a szabad és erős nemzetek Európája mellett”. Az 1956 hősei előtti főhajtással értékeinket tesszük ma is láthatóvá, ezekre és a nemzeti összefogásra alapozva léphetünk tovább, és tetteinkkel ma is olyan történelmet írhatunk, amelyre büszkén lehet majd visszatekinteni – fogalmazott.

A miniszter kifejtette: semmi sem mutatja meg jobban a kommunista rendszer embertelenségét, mint az, hogy 1956 fiatal hőseinek kivégzésével statuált példát a hatalom, „rajtuk keresztül élesztette újjá a félelmet”, amelyet az emberek a forradalom napjaiban „már-már levetettek magukról”.

Most azok emléke előtt hajtunk fejet, akiknek áldozata hitet adott, a szabadság hitét, hogy egy nemzetnek a behódolás nem járható út, és az egyetlen lehetőség a független önrendelkezés

– magyarázta.

Varga Mihály azt mondta: 1956. november 4-én hajnalban „33 év sötétség borult ránk”, a szovjet csapatok eltiporták a szabadságharcot, de a küzdelem célba ért, amikor Magyarország független állam lett.

Közölte: fontos ismerni áldozatainkat, ápolni kell az emléküket, mert ha tisztában vagyunk a múltunkkal, világos jelenben élhetünk és látható jövőt építhetünk.

Láng Zsolt II. kerületi polgármester azt mondta: Mansfeld Péter története mindenkihez közel áll, aki a rendszerváltás környékén „politikai tudatra ébredt”. A legnagyobb felelősségünk, hogy Mansfeld Pétert és 1956 hőseit bemutassuk, a történelem részévé tegyük, mert fontos tudnia a fiatal generációnak, hogy mi történt a közelmúltban – mutatott rá. Hozzátette: végig kell gondolni, mit tudunk tenni, hogy a hétköznapi hősök, mint Mansfeld Péter áldozata ne hiábavaló legyen, hanem a nemzet javát szolgálja.

Szatmáry László, a Tóth Ilonka Szülőházáért Alapítvány elnöke, XVI. kerületi képviselő arról beszélt, hogy a megemlékezés budai és pesti kerületek közös rendezvénye, így a Duna két oldalát „egy képzeletbeli híddal” kötik össze. A II. és XVI. kerület sokat tett a fiatal 1956-os mártírok emlékének megőrzéséért – közölte.

Mansfeld Péter (1941-1959) az 1956-os forradalmat követő megtorlások legfiatalabb áldozata, a „pesti srácok” egyike, a forradalom mártírja volt.

Borítókép: Varga Mihály pénzügyminiszter beszédet mond az Építsünk hidat címmel rendezett megemlékezésen Mansfeld Péter szobránál

Forrás: MTI Fotó/Máthé Zoltán