Vége a kormányleállásnak az USA-ban

Helyi idő szerint pénteken este az amerikai törvényhozás mindkét háza megszavazta a kormányzat átmeneti működését biztosító kétpárti törvényjavaslatot.

A törvényjavaslatot a szenátus már délután – nem sokkal Donald Trump bejelentését követően – megszavazta, este pedig a képviselőház is elfogadta.

A kétpárti törvényjavaslat a demokraták csütörtöki kompromisszumos javaslatát tükrözi: átmeneti időre, három hétre biztosítja a teljes kormányzat működéséhez szükséges összeget, és ezalatt a republikánusok és a demokraták tovább tárgyalnak az amerikai-mexikói határon építendő fal költségeiről. A pénteken megszavazott törvényjavaslat nem tartalmazza a falépítés azonnali finanszírozását.

A szavazás gyorsan és könnyen ment, miután az elnök pénteken beleegyezett a kompromisszumos javaslatba.

A péntek délután a Fehér Ház Rózsakertjében – Mike Pence alelnök és kormánytagok jelenlétében – tartott beszédében Donald Trump azt is bejelentette, hogy egy kétpárti bizottság megkezdi a tanácskozást a határbiztonság erősítéséről. Ugyanakkor azt is hangsúlyozta, hogy nem mond le a határfal megépítéséről, mert szerinte – ahogyan fogalmazott – „tényleg nincs más lehetőségünk, mint megépíteni egy hatékony falat, vagy acélkerítést”. Közölte azt is, hogy amennyiben nem sikerül erről korrekt megállapodásra jutni a kongresszussal, akkor február 15-én vagy ismét részlegesen leáll a kormányzati munka, vagy élni fog a törvények és az Egyesült Államok alkotmánya biztosította hatalmával és rendkívüli állapotot hirdet ki.

A kongresszusban megszavazott törvényjavaslatot még pénteken este átküldték a Fehér Házba aláírásra.