Videóra vették, ahogy lelövik a tanárt lefejező terroristát

Az ablakából filmezte le valaki azt a rendőrségi akciót, aminek keretében lelőtték a terroristát.

A V4NA Hírügynökség által közölt videón hallható, ahogy többször is felszólították a tettest, hogy adja meg magát, ő azonban ezt nem tette. Mivel tovább fenyegetőzött, a rendőrök lelőtték.

Emmanul Macron francia elnök iszlamista terrorista merényletnek nevezte a péntek esti támadást, amelynek során a Párizstól északnyugatra található Conflans-Sainte-Honorine külvárosban lefejeztek egy középiskolai történelemtanárt.

Mint azt korábban mi is megírtuk, péntek délután riasztották a rendőröket a környéken, mert egy férfi késsel járkált az utcán. A rendőrök felszólították, hogy tegye le a fegyvert, de ő erre nem volt hajlandó, ez hallható a most nyilvánosságra került videón is. Mivel fenyegetően lépett fel és meglehetősen agresszív volt, a rendőrök agyonlőtték a 18 éves fiatalembert, ezt követően vették észre mellette a földön fekvő véres holttestet, melyről később kiderült, hogy a gimnáziumi tanár az, akivel különös kegyetlenséggel végzett a gyilkos, lefejezte.

A gyilkosságra azután került sor, hogy a tanár nemrég a szekularizmusról szervezett vitát az osztályában. A foglalkozás keretében bemutatta a diákoknak a Charlie Hebdo elleni támadást kiváltó Mohamed karikatúrákat, amivel több muszlim családot is magára haragított.

Borítókép: Helyszínelő rendőrök egy középiskola előtt 2020. október 16-án, miután lefejeztek egy történelemtanárt Párizs északnyugati elővárosa, Conflans-Saint-Honorine egyik utcáján. A tettest a rendőrök agyonlőtték.