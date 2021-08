WHO: a delta variáns az alacsonyan átoltott területeken terjed

A koronavírus delta variánsa az alacsonyan átoltott területeken fertőz leginkább világszerte – közölték szerdán Genfben az Egészségügyi Világszervezet (WHO) vezetői.

– A delta variáns sok országban üti fel a fejét, még olyanokban is, amelyekben országos szinten magas az átoltottság aránya, azonban valójában azokon a területeken terjed, ahol alacsony az átoltottság és korlátozottan vagy következetlenül tartják be a közegészségügyi és társasági intézkedéseket – jelentette ki a WHO online sajtótájékoztatóján Maria van Kerkhove, az ENSZ egészségégügyi szakosított szervezetének járványügyi szakértője.

A védőoltások egyértelműen megelőzik a delta variáns okozta betegség súlyos formáit és a haláleseteket – tette hozzá a WHO tudományos főtanácsadója. Szumija Szvaminátán azt is kijelentette, hogy a jelenleg rendelkezésre álló adatok nem utalnak arra, hogy emlékeztető oltásra lenne szükség.

Bruce Aylward, a WHO tanácsadója ugyanezen a genfi sajtótájékoztatón a magas jövedelmű országokban alkalmazott emlékeztető oltásra utalva kijelentette:

– Elegendő védőoltás van a világban, de nem a megfelelő helyre kerülnek nem megfelelő sorrendben.

A szakértő szerint a két adag védőoltásban részesültek emlékeztető oltása előtt világszerte a legsérülékenyebb embereket kellene ellátni két védőoltással, „amitől még nagyon messze vagyunk”.

Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz, a WHO főigazgatója a sajtótájékoztatón

felszólította az amerikai Johnson and Johnson gyógyszergyárat, hogy tekintettel az afrikai vakcinahiányra függessze fel a Covid-19 elleni védőoltásának a gazdag országokba történő szállítását, és ehelyett Afrikába szállítson.

A főigazgató egyben felszólította a svájci Roche gyógyszergyárat, ossza meg a Covid-19 súlyos formáinak kezelésére használt tocilizumab szer gyártási eljárását és az ahhoz szükséges technológiát, miután a cég korábban figyelmeztetett, hogy a szer rövidesen hiánycikk lesz.

A főigazgató arra figyelmeztetett, hogy a delta variáns miatt a világjárvány előbbre jár, mint a megelőző intézkedések, tekintettel a kórházi ápolásra szorulók és a halálesetek számára azokban a térségekben, ahol alacsony az átoltottság és elhanyagolják a megelőzést célzó többi intézkedést.

– Jelenleg tíz ország használta fel a védőoltások 75 százalékát,

az alacsony jövedelmű országok pedig a lakosság 2 százalékát oltották be – emlékeztetett. A főigazgató megismételte a WHO azon álláspontját, hogy a harmadik oltást javasló országoknak inkább azokat az államokat kellene segíteniük, ahol még az egészségügyi dolgozókat és a legnagyobb kockázatnak kitett lakosokat sem oltották be teljesen.

Michel Ryan, a WHO veszélyhelyzeti igazgatója reményét fejezte ki a genfi sajtótájékoztatón, hogy „a kínai kollégák hajlandóak együttműködni a vírus eredetének pontosabb meghatározásához szükséges tudományos kutatásokban”. Augusztus 13-án a kínai hatóságok elutasították a WHO-nak egy újabb kínai vizsgálattal kapcsolatos felhívását. Peking akkor arra hivatkozott, hogy tudományos, nem pedig politikai megközelítésre van szükség.