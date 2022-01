Az utóbbi két évben még népszerűbbek lettek az otthon használható edzőgépek. Mostanában ez különösen kényelmes és praktikus módja lett a testmozgásnak, hiszen így a járvány idején nem kell edzőterembe mennünk, ahol csak nehezen tudjuk elkerülni a tumultust, és ahol osztozunk kell edzőtársainkkal a gépeken. Az otthoni edzés azért is előnyös, mert akkor vághatunk bele a tréningbe, amikor éppen akad egy kis szabadidőnk. Nem kell autóba vagy kerékpárra pattanunk, és elmenni a legközelebbi edzőteremig, hiszen ily módon otthon, kényelmesen sportolhatunk.



A legnépszerűbb edzőgépek közé sorolhatók a szobabiciklik, a futópadok és az ellipszis trénerek. Bármelyikre is essen a választásunk, azt nem szabad elfelejtenünk, csakis befektetett munkával tudunk ideális eredményt elérni. Az ellipszis tréner egy olyan gép, amely olyan fajta kardió edzést tesz lehetővé, amely bárki számára megfelelő, nemtől és kortól függetlenül. Ezen az gépen a lábunk egy fix pedálon helyezkedik el, ami az edzés során körkörösen mozog fel és le. Az ellenállás állítható, így idővel, amikor már megfelelő kondícióban vagyunk, komolyabb edzéseket is végezhetünk rajta. Az ilyen edzőgépek előnye, hogy csak minimálisan terhelik meg az ízületeket. Kitűnően alkalmazhatók laza edzésekhez is, felépülésekhez különböző sérülések után. Az ellipszis tréneren olyan mozdulatokat végzünk, amelyeket kerékpározás és futás során szoktunk.



Mozgás közben karjaink izmait is erősítjük. Azonban a futás és a kerékpározás nem való mindenkinek, hiszen ez túlságosan megterhelő lehet. Azoknak, akik lazább edzésformát szeretnének, de mégis hatásosat, azoknak az ellipszis tréner tökéletes választás lehet. Kialakítása miatt, a rajta végzett mozdulatok nem megterhelők és az ízületeket sem károsítja, hiszen nincsen becsapódás.



Mondhatjuk, hogy a gép a szobabicikli és a futópad ötvözete, amelyeken hasonló mozdulatokat végzünk, azzal, hogy az ellipszis tréneren ezt sokkal kíméletesen formában tesszük. Az ellipszis tréneren a karjaink is komoly izommunkát végeznek. A gép egész testünket megmozgatja, az alsó végtagjainkat, karjainkat és a vállainkat is. Ennek köszönhetően igen hatékony zsírégetés megy végbe a szervezetünkben.



Mindenki a saját igénye szerint állíthatja be az edzés erősségét, a saját edzésprogramját. A könnyed mozgásoktól, a komoly, magasabb pulzusszámot elérő edzésekig. Az ellipszis tréner előnye, hogy a teljes edzés során egységes, harmonikus mozgást tesz lehetővé. Az ilyen edzésforma tökéletes hatással van a comb, a fenék, a has, a vállak és a karok izomzatára is. Ez egy olyan edzőgép, amely a test szint minden részét egyszerre megmozgatja. Remek kardiovaszkuláris állóképesség-fejlesztő eszköz is. Arra azonban mindenképp érdemes odafigyelni, hogy az ellipszis tréneren való edzést csakis fokozatosan szabad elkezdeni. Erre különösen azoknak kell odafigyelni, akik nagyobb súlyfelesleggel rendelkeznek. Az elején csakis olyan edzéseket iktassunk be, amelyek megfelelő hosszúak és intenzitásúak. Semmiképp se olyat, ami megterhelő. Fokozatosan emeljük az időt és az edzés erősségét is. Az edzésidő 30-50 percig tartson, és hetente kétszer vagy háromszor használjuk edzőgépünket. Tornázás során nagyon fontos az egyenletes légzés is! Semmiképp se legyen kapkodó. Ha ezt tapasztaljuk, lassan, fokozatosan hagyjuk abba a tréninget, és amikor a pulzusunk eléri a normál értéket, szálljunk le a gépről. Torna után érdemes nyújtásokat is végezni.



Ha egy ilyen eszköz vásárlása mellett döntünk, ajánlott, hogy azt személyesen kipróbáljuk. Az ilyen típusú gépek esetében az online vásárlás nem igazán ajánlott, hiszen könnyen választhatunk így egy olyan típust, amely nem felel meg testalkatunknak, és a rajta való edzés kényelmetlen lesz.