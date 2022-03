Napjainkban sokan küzdenek a COVID fertőzés után fennmaradó tünetekkel. Fennmaradhat fáradékonyság, memória zavarok, vérkeringési problémák, ízületi fájdalmak, levertség, idegrendszeri problémák, ingerültség. Ezen tünetek csökkentésében, kezelésében is hatékony segítséget nyújt a HBOT

Dr. Vojth Lászlóval, a HBOT orvosával beszélgettünk a terápiáról.

– Milyen panaszok kezelésére javasolja az oxigénterápiát?

– A terápiát más betegségek kezelésére régóta alkalmazzák, viszont a tesztelések során kiderült, hogy jelenleg ez a leghatékonyabb komplex kezelés a Covid-19 utáni tünetek megszüntetésére. Hatékonyságát nemzetközi kutatási eredmények támasztják alá. Nem tudni más olyan terápiás gyógymódról, ami a Covid utáni tünetekben szenvedő emberek állapotát ilyen pozitívan befolyásolná. Ezen kívül a kezelés gyulladáscsökkentő, sejtregeneráló és fiatalító hatású, valamint alkalmas például érszűkület kezelésére is. Hatására a műtéti sebek és csonttörések gyorsabban gyógyulnak.

– Hogyan működik a terápia, min alapszik a jótékony hatása?

– A betegségek kialakulásáért sokszor az oxigénhiány a felelős, amit több dolog is előidézhet. A test szöveteinek gyógyulásához és a szervek megfelelő működéséhez az oxigénhiányos állapotot meg kell szüntetni. A terápia alapja, hogy a Henry-féle gáztörvénynek megfelelően a magasabb környezeti nyomással arányosan több oxigén oldódik fel a vérplazmában, ezért több oxigént tudunk eljuttatnia a sejtekhez. A HBOT alkalmazásával növelni lehet a sejtekben, szövetekben, szervekben a vér által eljuttatott oxigén mennyiségét, amely biztosítja a sejtekben az energiatermelést szervezetünk egészséges működéséhez. Ily módon az oxigénterápia javítja a légzési funkciókat, memóriát, koncentrálóképességet, a fizikai, szellemi teljesítményt, valamint a lassan gyógyuló sebek, stroke, szívinfarktus utáni állapotok gyorsabb gyógyulását eredményezi.

– Hogyan zajlik a kezelés, mi történik közben?

– Egy kezelés 1,5 órát vesz igénybe. Az ezt megelőző ingyenes orvosi konzultáción személyre szóló kezelési tervet állítunk össze. A fájdalommentes terápia alatt a 98%-os tisztított oxigén orron keresztül jut a tüdőbe, majd a véráramba. A túlnyomásos kabin hatására az oxigén koncentráció a vérplazmában is megnövekszik, így az oxigén a beszűkült erek miatt rosszul ellátott sejtekbe, szövetekbe is bejut, például az agyba, szívbe, porcokba, vesébe és a szembe is, így javítva ezen szervek működését, regenerálódását. A páciensek a kezelés idején az oxigén kamrában kényelmes ruhában, fotelban ülnek, olvashatnak vagy internetezhetnek is, illetve TV-t nézhetnek. A legfontosabb, hogy pihenjenek.

– Kiknek ajánlott a HBOT?

– A hiperbár oxigénterápia sejtregeneráló, fiatalító, immunerősítő, gyulladáscsökkentő, fizikai és szellemi teljesítmény fokozó hatása miatt széles körben ajánlott gyógyító és egészségmegőrző módszer, szinte korhatár nélkül. Gyerekek esetében is alkalmazható a kezelés.

Végül, de nem utolsó sorban nagyon fontos, hogy a daganatos megbetegedések esetén a kezelés kiegészítője lehet, mivel a rákos sejtek kedvelik az oxigénszegény környezetet. A kemoterápia után legyengült szervezet gyorsabb regenerációját érhetjük el, a HBOT felgyorsítja a testi-lelki felfrissülést és visszatérést a normál hétköznapokba.

