Az, hogy milyen jövedelemmel rendelkezünk fontos a hitelképesség megállapítása során, de a vállalható törlesztőrészlet meghatározásakor is lényeges kérdés. A bevételeink sorra vétele mellett a havi kiadásainkat is pontosan meg kell határoznunk, sőt nagyon „feszes” költségvetést sem szabad vállalnunk, hiszen történhetnek váratlan kiadással járó események. Ha meg van a havi részlet és a hitel összege, akkor már adódik a hitel felvételének egy másik kardinális pontja is: a futamidő. Ha túl hosszú a futamidő, akkor az sok kamat megfizetésével jár, hiszen a havi törlesztésben a tőkerész mellett fizetjük az éppen még esedékes kamatokat is – nem mindegy, hogy meddig.