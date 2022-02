Nógrád megye egyetlen felsőoktatási képzést nyújtó intézménye

- Beszéljünk a kezdetekről. Mi hívta életre a Salgótarjáni Képzési Központ és Kutatóhelyet?

- Az Óbudai Egyetem 2017-ben jelent meg a nógrádi megyeszékhelyen, betöltve azt az űrt, amit a felsőoktatás hiánya okozott az azt megelőző években. Jelenlétünk célja elsősorban az, hogy a régió fiataljai számára helyben biztosítsuk a továbbtanulás lehetőségét. Ugyanakkor szerepvállalásunk ezen is túl mutat, hiszen a magasan képzett humán erőforrás kínálat biztosításával hozzájárulhatunk a régió versenyképességének javításához is.

SKKK tanévnyitó 2019

- Mi az elmúlt évek tapasztalata, a térségben van igény felsőoktatási képzésre?

- Igen, azt látjuk, hogy a jelenlétünk már köztudottá vált a térségben, a továbbtanulók számolnak velünk. Jelenleg, a Neumann János Informatikai Karral együttműködve, négy évfolyamon zajlik mérnökinformatikus alapképzés. Az elmúlt öt évben több, mint 350 diák jelentkezett intézményünkbe, s közel százan kezdték meg nálunk tanulmányaikat különböző képzéseinken. A BSc képzésben részt vett első végzős hallgatóink a napokban záróvizsgáztak, hamarosan átvehetik diplomájukat.

Piacképes diploma

- Decemberi sajtótájékoztatójukon jelentették be, hogy kereskedelem és marketing, továbbá gazdálkodási és menedzsment szakokkal bővül a képzési portfóliójuk. Miért éppen ezekre esett a választás?

- A célunk, hogy piacképes diplomát adjunk a fiatalok kezébe. Felmértük a térség munkaerő-piaci igényeit, valamint a középfokú oktatási intézményekben tanuló diákok képzési igényét is. Azt láttuk, hogy a munkáltatók és a leendő munkavállalók elképzelései találkoznak. Felméréseinkből ugyanis kiderült, hogy a cégek több, mint felének informatikai vagy gazdasági végzettségű munkavállalókra lenne szüksége, míg a továbbtanuló diákok több, mint hetven százaléka szintén ezeken a területeken képzeli el a jövőjét. Ezek ismeretében döntöttünk úgy, hogy a mérnökinformatikus szak mellett, a Keleti Károly Gazdasági Karral együttműködve, a 2022/2023. tanévben a kereskedelem és marketing, valamint a gazdálkodási és menedzsment alapképzéseket is elindítjuk. Mindhárom képzés nappali munkarendben indul, de a mérnökinformatikus képzést levelező formában is meghirdetjük. A képzésekre február 15-ig, az E-felvételi rendszerben, a felvi.hu-n lehet jelentkezni.

Sajtótájékoztatón jelentették be az új szakok indulását 2022-től

Február 8.-a: Nyílt nap

- Hol tájékozódhatnak a képzéseikről azok a fiatalok, akik felvételi előtt állnak?

- A képzéseinkről az Óbudai Egyetem honlapján találnak részletes tájékoztatást valamint a február 8-ai nyílt napunkra is sok szeretettel várjuk az érdeklődőket.

Miért jó ide járni?

Összetartó közösség

Szita Dániel, BSc végzős hallgató:

- A 2018-ben induló csoportba nyertem felvétel az Óbudai Egyetem salgótarjáni intézményébe mérnökinformatikus alapképzésére, s ma már büszkén mondhatom, hogy megszereztem a diplomámat. A mögöttem lévő 3,5 évről elmondhatom, hogy komoly felkészültséget kaptam oktatóinktól a szakterületemen, nagy odafigyelést, emberséget, segítőkészséget az intézménymunkatársaitól. Családias légkör vett körül minket végig.

Farkas Benjámin, BSc III. éves mérnökinformatikus hallgató:

- 2019-ben kezdtem meg tanulmányaimat az Óbudai Egyetem salgótarjáni kihelyezett képzésén egy 20 fős csoportban. Első perctől jó közösség voltunk, segítettük egymást, jó volt együtt lenni az órákon és az órákon kívül is. A covid előtti időben elindult a diákélet megszervezése is: jó hangulatú nyílt napot, diáknapot szerveztünk a középiskolások és az egyetemista társak bevonásával. Bekapcsolódtunk Salgótarján életébe: részt veszünk városi megemlékezéseken, koszorúzásokon, a Pont ott Partykon, Karrierbörzéken.