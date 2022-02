Mi az a slip on? Avagy a mokaszin, a loafer, a balerina és fűző nélküli sneaker találkozása

A fentiek első ránézésre igazán különböznek egymástól, viszont valójában mindegyik közös alappal rendelkezik. Történetesen csak belebújunk és viselhetjük is. Nem kell bajlódni a fűzőkkel, könnyen levehetőek és felvehetőek. Ezért a slip on jellegű cipők igazán népszerű nyári, sőt vízparti viseletnek is számítanak egyben azon túl, hogy kifejezetten jól mutatnak titokzoknival szoknyához vagy rövidnadrághoz is.

Belebújós fazonok a stílusok tengerében

Slip on cipőből igazán sokféle stílus akad. Az egészen sportostól, a kifejezetten elegáns darabokig. Például a Vans slip on cipői nemcsak sportosak, hanem egyben kultikusak is. Az első ilyen cipő a Vanstől 1982-ben, a Változó világ című filmben is szerepelt. Azóta pedig töretlen népszerűségnek örvend. Ugyanakkor sportos slip onból minden nagy sportmárka dobott már piacra a Nike-tól kezdve az Adidason át a Pumáig. Viszont ha elegáns darabokat szeretnénk, akkor a loafer, vagy a mokaszin stílusú slip onokról se feledkezzünk meg. De említhetnénk a klasszikus letisztult vászoncipőket egyaránt, amelyekből több olasz ismert márka is igazán trendit alkotott már.

A hazai piac kínálatában

Mindegyik típusból és márkából jócskán akad választék ezen a weboldalon. Ezért aki már most szeretne felkészülni a tavaszi és a nyári időszakra, annak igazán érdemes beszereznie néhány típust az egyre bővülő hazai kínálatból. A slip on többsége ugyanis ár-érték arányban is az egyik legjobb választás. Nőként sokkal változatosabban hordható, mint a fűzős verziók, férfiként pedig akár egy elegánsabb szetthez is könnyebben kombinálható. Erről pedig mi magunk is meggyőződhetünk, ha a Footshop weboldalán böngészünk a slip onok között.