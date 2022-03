Melyek a legkeresettebb hiteltípusok?



A hitel ugyan úgy tűnik, mintha sok szempontból megnehezítené az ember életét, de valójában azért találták ki, hogy megkönnyítse azt. Ugyan ügyelni kell rá, hogy mindig félre tudjuk tenni annyit, hogy törlesszük az adósságot, azonban hosszú távon több problémánkat kényelmesen megoldhatjuk.

Életünk több aspektusát is megváltoztathatja a jól kiválasztott hitel. Az otthont teremtők a lakáshitel segítségével képesek kipótolni az összegyűjtött összeget, hogy megvehessék álmaik otthonát, de a személyi kölcsön is népszerű, ha éppen berendezni kell a lakást, vagy ha autóvásárlásra kerül a sor. Manapság a CSOK, azaz a Családi Otthonteremtési Kedvezmény is rendkívül közkedvelt választás, amikor családalapításra kerül sor. Ez nem összetévesztendő a lakáshitellel, hiszen a CSOK esetében a családban lévő kiskorúak száma és egyéb körülmények alapján határozzák meg a vissza nem térítendő hitel összegét.

Ezt az 5 dolgot gondold át hitelfelvétel előtt!

Ha nem akarunk rögtön fejest ugrani a hitel felvételébe, jó, ha átgondoljuk, hogy mivel jár a folyamat.

1. Vállalod a felelősséget?



A hitel kapcsán mindenkinek a törlesztőrészlet az első, ami az eszébe jut. Amilyen jóleső érzés felvenni a megálmodott összeget, annyira aggasztó tud lenni, hogy a törlesztése mennyiben határozza meg a következő éveket. A kételyeket kiválóan el tudja oszlatni a hitelkalkulátor, amibe beleírhatjuk, hogy mekkora hitelre van szükségünk, és azt is, hogy egy havi bizonyos törlesztőrészlet mellett meddig fogjuk fizetni. Ha jól dolgozunk és előre gondolkodunk, nem kell aggódni amiatt, hogy nem fogjuk tudni törleszteni a tartozást.

2. Addig nyújtózkodj, amíg a takaród ér!



Ugyan a különböző reklámok és hirdetések rendkívül kecsegtető ajánlatokat tudnak adni, fontos észnél lenni, ha kölcsönbe kapunk pénzt. Bármennyire is hangzik jól az ajánlat, nézzünk utána, hogy nincsenek-e rejtett fizetendő összegek. Csak azért ne menjünk bele egy nagyobb törlesztőrészletbe, mert úgy jobban járunk, hiszen elsősorban az a fontos, hogy képesek legyünk hosszabb távon fizetni a havi összeget!

3. Tarts mindig előre!

Ha a legjobbat akarjuk magunknak, érdemes időt és energiát nem kímélve utánajárni, hogy mit kínál a piac. A hitelkínálatok olyanok, mint bármely más termék, amit leveszünk a boltban a polcról: el kell olvasni az összetételét, hogy biztosak legyünk benne, hogy nem okoz sem intoleranciát, sem kiütést, sem allergiás reakciókat. Hitel esetében a különböző bankok ajánlatait kell alaposan áttanulmányozni a visszafizetendő összeg, a díjak és az egyéb költségek, illetve esetleges kockázatok alapján.

4. Van lehetőség visszaútra?

Ha úgy érezzük, hogy megtaláltuk a számunkra tökéletes hitel lehetőségét, akkor is van olyan pont, ami mellett nem mehetünk el szó nélkül: mi történik, ha egy idő után felbontanánk a szerződést? Hogyan és mennyit kell fizetni, milyen határidővel? Ha erre is rákérdezünk és írásban látjuk a választ, elkerülhetjük azt, hogy egy esetleges vészhelyzet esetén rosszul járjunk.

5. Mindent értesz?

A legutolsó, de ettől még nem kevésbé fontos alapvetés, hogy értsük, mit csinálunk és azt is, hogy mi történik. Legyünk tisztában a hitel felvételénél használt alapfogalmakkal. Ha nem érezzük magunkhoz közel ezt a világot, bátran vegyük igénybe egy pénzügyi tanácsadó segítségét, aki leveszi annak terhét a vállunkról, hogy egy ilyen kaliberű döntést hozzunk meg.

Hitel? Csak tudatosan!

Ha mindent átnéztünk, mindent értünk és a hitelkalkulátor is alátámasztja számításainkat, nincs más dolgunk, mint belépni az általunk választott pénzintézet ajtaján és megkötni a hitelszerződést. Az ügyintézés általában meglepően gyorsan zajlik, így ha biztosak vagyunk magunkban, nem is kell sokat várnunk, hogy megvehessük álmaink otthonát, autóját vagy bútorát.

A hitel – mint sok más – nehéz döntés az életben, de nem lehetetlen megtalálni a számunkra legjobbat. Mindössze egy kis bátorság és utánajárás szükséges hozzá, hiszen önmagában a hitel nem szerencsejáték: ha egyeztetve vágunk bele, nem érhetnek meglepetések.