1. Úszás

A mozgásformák jokere. Gyakorlatilag életkortól, fizikai és mentális állapottól függetlenül ajánlható mindenkinek a vízben történő edzés (kivételt ez alól szinte csak a gombás megbetegedések képeznek). Az úszás a kardió sportok típusába tartozik, így már egy fél órás edzés után is érezheted, ahogy szíved újult erővel végzi a dolgát. Felpörget, miközben kisimítja az idegeidet, segít a fogyásban és nem terheli az ízületeidet sem: melyik másik sport képes erre?

2. Gyaloglás, futás

Még ma is az egyik legnépszerűbb sport a futás - nem véletlenül, hiszen már egy kis kocogás is nagyon kellemesen átmozgat, és rengeteg energiával tölt fel. Ám a bemelegítés az idő előrehaladtával egyre fontosabbá válik, ahogy az ízületek épségének megóvása is. Térdünk egészségének megőrzéséért például érdemes rendszeresen térderősítő vitamint is szednünk. A futással szemben a gyaloglás viszont egy bármikor bevethető edzésforma: amikor nincs kedved, erőd vagy időd bármi mást csinálni, menj ki a szabadba és tegyél egy (tempós) kört a közeli erdő vagy rét felé! A végére feltöltődsz majd nemcsak a napsütéstől, hanem a kényelmes mozgás örömétől, a téged körbevevő természet szépségeitől is.

3. Spinning, indoor cycling

Egy újabb kardió edzésforma, amellyel - az úszáshoz hasonlóan - nem terheljük feleslegesen ízületeinket. Ha egy intenzívebb sportra vágysz, amivel felrázhatod magad egy dolgos hétköznap végén (vagy éppen elején), a spinninget neked találták ki! A váltakozó sebességű, nagy és kis ellenállású gyakorlatokból álló mozgásformát személyre szabottan, a saját rimusodban végezheted - mindössze a kerékpár ellenállását kell hozzád illeszkedően beállítanod.

4. Tánc

A mozgásforma, amely közben tényleg örök fiatalnak érezheted magad - pusztán attól, ha körbenézel a tánctéren, a mosolygós, kipirult arcokra. Bár a tánciskolában nem egyből egy piruettel kezdtek, egy 90 perces táncóra után garantált nemcsak a kimelegedés, de a lelki feltöltődés is. Minimum 10 évvel fiatalabbnak fogod érezni magad a végére, azonban, ha kacérkodsz a tánc gondolatával, érdemes minél hamarabb belekezdened! Ha nem edzettél előtte már hosszú ideje semmit, akkor bizony idő, ameddig hozzászoksz a speciális mozdulatokhoz és az intenzív terheléshez.

5. Kerékpározás

Kisvárosokban talán a leggyakrabban űzött mozgásforma: praktikusabb, mint folyton a buszra várni, és kényelmes is, hiszen a saját ritmusunkban juthatunk el oda, ahová éppen szeretnénk. Ha hozzászoksz, hogy rendszeresen fel-, illetve le kell pattannod járgányodról, sokkal dinamikusabbá válhatnak a mindennapjaid. Amennyiben munkába nem kell használnod (mert mondjuk életvitelszerűen home office-ban vagy), egy szobakerékpár beszerzése is nagyszerű választás lehet. Átmozgatja az összes izmodat, és szívedet is nagyobb munkavégzésre serkenti.

6. Jóga

A sejtszinten gyógyító jóga kedvező hatásait talán kevéssé kell bemutatnunk, még azoknak sem, akik nem művelik. Ez a nagyrészt nyugalmas, békés sport nemcsak lelked ráncait simítja ki, de az arcodon lévőkre is jó hatással lehet: a jó alvás utána szinte borítékolható. Emellett, ha rendszeresen jógázol, sokkal hajlékonyabb is lehetsz - amitől pedig akár évekkel fiatalabbnak érezheted magad.

7. Pilates

Az ülőmunka sajnos sok szervünket megterhelheti - így például a csípőnket, hátunkat és vállainkat egyaránt. Amennyiben szeretnéd, hogy mozgás közben egyben az izmaid is regenerálódjanak, megerősödjenek, emellett pedig erőnléted is fejlődjön, a pilates mindebben segíteni fog.

+1. Lovaglás

Listánk utolsó tagja egyáltalán nem mondható tömegsportnak, nem véletlenül: nagyokat lehet esni, ha már eljutottunk benne egy bizonyos szintre. Ám ez ne riasszon vissza attól, hogy kipróbáld: egy futószáron, az edző által vezetett ló garantáltan nem fog rosszalkodni, te viszont élvezheted a tökéletes harmóniát egy másik élőlénnyel - na és persze, a nap végi, kellemes fáradtságot! A lovaglás ugyanis olyan izmaidat is megmozgatja, amikről addig azt se tudtad, hogy léteznek.