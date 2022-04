Az idáig vezető útról, a töretlen fejlődéstörténetről, az elismerésről Balogh Józseffel, az MBM Auto Kft. ügyvezetőjével beszélgettünk.

– Hét évvel ezelőtt még Kecskeméten voltam a helyi Mercedes-Benz szalon alkalmazott ügyvezetője, de ezen felül több város is – például Békéscsaba – hozzám tartozott. Akkor úgy döntöttem, hogy 15 év után ott nem folytatom tovább ezt a munkát, és úgy alakult, hogy Miskolcon meg lehetett pályázni a franchise jogot, amit sikerült elnyernünk – emlékezett a kezdetekre Balogh József. – Akkor, 6 évvel ezelőtt, egy kis létszámú csapattal – tíz fővel – de annál nagyobb lelkesedéssel vágtunk neki a munkának. Ami ennek az elismerésnek az érdekessége és erőssége, hogy a márka piacának országosan legutolsó szereplőjéből a legjobbak, legelsők közé tornáztuk fel magunkat az elmúlt hat évben. Ez a munkavállalói létszámunkban is meglátszik, hiszen most már több, mint hetven munkatárssal dolgozunk. Ami ugyancsak fontos, hogy „egymárkásak” vagyunk, csak a Mercedes-Benz-zel foglalkozunk, szeretem is hangoztatni, hogy „Csak itt, csak a Mercedest!". Száz százalékban magyar tulajdonú a vállalkozás a miénk, és egy-két kivételtől eltekintve miskolci, illetve a város környéki kollégáink vannak.

Kihívásokkal teli

– Fontosnak tartom megemlíteni, hogy az elmúlt hat évünk egyáltalán nem volt könnyű, rengeteg kihívással megküzdöttünk – folytatta az ügyvezető. – Az induláskor nagyon mélyről kellett visszakapaszkodnunk, hogy újra felépítsük a márka pozitív megítélését a városban. Amikor ez már egyértelműen jó irányba fordult, akkor „jött” az elmúlt két év pandémiával, korlátozásokkal sújtott időszaka. Arra büszke vagyok, hogy sikerrel vettük az akadályokat, nem kellett munkatársakat elbocsátanunk, sőt ebben az időben megdupláztuk a létszámot. Természetesen a pandémia miatt kialakult nehézségek, az ellátási láncolat akadozása, az egész világ autógyártását érintő félvezető hiány minket is érintenek, látjuk a problémát, ám ennek ellenére nálunk elérhetőek a modellek, mert jól tudtunk készletezni az elmúlt időben, és folyamatosan érkeznek a kamionok az autókkal. Éppen ezért jelenleg bővítjük a parkolófelületeinket is.

Forrás: MBM Graph

Tavaly 550 autó körül adtunk el, idén a terv már az, hogy átlépjük a hatszázas határt. A város méretéből adódóan erős konkurenciával kell megküzdenünk, a prémium márkák is erősek, illetve az országban lévő más Mercedes-Benz kereskedők is jól prosperálnak, tehát nagyon figyelnünk kell. Az egyértelműen kijelenthető, hogy mi jókor érkeztünk ide, az elmúlt években azt tapasztaltam, hogy a változás és a pozitív fejlődés ebben a régióban is jelentős. Nagy megyéről beszélünk, sok megerősödött és jól menő vállalkozás van itt, és egyre több olyan vevőnk van, aki korábban nem ült Mercedesben. Van tehát a növekvő kereslet, a részünkről pedig erre egy válasz, igyekszünk mindig és mindenhol a piaci igényeket maximálisan kiszolgálni. A folyamatos fejlődésünk titka, hogy egyrészt ügyvezetőként én itt vagyok nap, mint nap, minden kollégával jó kapcsolatot ápolok, másrészt pedig az ügyfelekkel családias hangulatot próbálunk teremteni. Az is fontos, hogy az importőrrel és a kecskeméti gyárral is nagyon jó az összeköttetésünk.

Elkötelezett

Balogh József az egyre erősödő „zöld autózásról” kiemelte: „A Mercedes-Benznek egyértelműen pozitív a jövőképe, minden évben nagyon komoly modell-offenzívával lépnek a vevők elé, és nem utolsó sorban a márka elkötelezett a zöld autózás mellett; élen jár az elektromos és hibrid autózásban is. Folyamatosan lépteti piacra a tisztán elektromos és hibrid hajtású modelljeit, és az elkövetkező öt évben a gyár tervei szerint minden modellből lesz tisztán elektromos változat is. Minden személyautó modellből zöld rendszámos plug-in hibrid változatot is ajánlanak, mellyel a mindennapi, városi használat kiválóan kivitelezhető az akkumulátorról, ugyanakkor egy távolsági autózásnál rendelkezésre áll a robbanó motor is.”



Pozitív visszaigazolás

Az év márkakereskedője díj országos elismerés, mellyel számos nagy és több évtizede a piacon lévő Mercedes-Benz márkakereskedőt előztek meg a miskolciak.

Forrás: MBM Graph

– Ez egy egyértelmű és pozitív visszaigazolása annak, hogy amit hat év alatt felépítettünk a kollégákkal az jó irány volt. Ezt el is mondtam a munkatársaimnak, hogy a díjat nem én, hanem közösen kaptuk, mert együtt értük el a sikert. Ez is egy megerősítés, hogy ebben az iparágban is rendkívül fontos tényező az előrelátás és gyors reagálás a piac változásaira, ebben mi jók voltunk, és azon dolgozunk, hogy továbbra is azok is legyünk.

Az ügyvezető kifejtette: a piac nagy szereplőit nem eladott darabszámban előzték meg – hiszen például egy jól menő fővárosi márkakereskedésben nyilván több autót adnak el – hanem a fejlődés üteme volt náluk a legnagyobb.

– A magyarországi Mercedes-Benz importőr sok-sok szakmai szempontot és tényezőt vett figyelembe, és pontozott minden márkakereskedésnél az elismerés odaítélése előtt – folytatta Balogh József. – Ezek közé tartozott többek között az ügyfelek elégedettsége mind az értékesítés, mind pedig a szerviz-szolgáltatások terén – erre mi már kaptunk díjat 2017-ben, akkor mi lettünk a legmagasabb ügyfél elégedettségű szalon Magyarországon. Ugyancsak fontos tényező volt az értékesítési számok arányainak növekedése az előző évhez képest: a személyautó-és a transzporter üzletágban egyaránt – ebben is mi teljesítettünk tavaly a legjobban. Erősek voltunk a XEV – tehát elektromos és hibrid autók – eladási arányának növekedésében is. Az eladott autók száma mellett egy másik értékesítési területen is kiemelkedő eredményt értünk el országosan: a második legnagyobb alkatrészforgalmazók voltunk tavaly. Ez pedig annak köszönhető, hogy nem csak helyben használjuk fel a gyári alkatrészeket, hanem sok olyan javítóbázist is kiszolgálunk, ahol van igény a magasabb minőségre. Összességében elmondható, hogy az értékelésben mennyiségi és minőségi mutatók is figyelembe lettek véve, melyekből a Mercedes-Benz Miskolc 2021-ben kihozta a maximumot. Magasra került a léc magunkkal és a többiekkel szemben is. A célunk nem lehet más, mint ezt az utat folytatni! Az irány egyértelműen jó, a legfőbb célkitűzésünk pedig, hogy az ügyfelek minél nagyobb arányban legyenek lojálisak hozzánk azáltal, hogy elégedetten távoztak a szalonunkból.

Forrás: MBM Autó Kft.

Forrás: MBM Autó Kft.

Forrás: MBM Autó Kft.

Forrás: MBM Autó Kft.