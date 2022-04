Lezserség mindenek felett? Nem biztos!

A helyzet az, hogy a férfi rövidnadrágok között jócskán találhatsz laza modelleket, de nem mindenki erre vágyik feltétlenül. Az elegancia például ugyanolyan stílusosan megélhető ezen a téren, mint a lezserség. Tehát tulajdonképpen egyéni ízlés kérdése, hogy melyik utat választod. Ráadásként a divat a sokszínűséget hirdeti, magyarul bárhogyan is dönts, az bele fog illeni a komplex képbe. Ami a nadrágok hosszát illeti, elsősorban a halász variációk aratnak, bár rövidebbeket is találhatsz a felhozatalban. Itt nem az a dilemma, hogy milyen hosszúság számít trendinek, hanem az a lényeg újfent, hogy temit érzel komfortosnak? Van, aki például kifejezetten feszeng a rövidnadrágban úgy általában, és képtelen ilyen típust viselni. Megint mást az sem zavar, ha a kiszemelt ruhadarab térd fölött ér. Ezért biztatunk arra, hogy az elhatározásodat maradéktalanul ahhoz próbáld igazítani, amit a szíved meg az ízlésed hangja diktál. Ugyanis ez

az, ami garantáltan nem csal.

Jöhetnek a hölgyek?

Naná! A női rövidnadrágok kínálta kellemet is érdemes közelebbről szemügyre venni. Na itt aztán van minden, ami szemnek-szájnak ingere. A feszes, célzottan domborulatokat kihangsúlyozó modellek pontosan ugyanannyira keresettek, mint a lazább fazonok, amik kétségtelenül több mozgásteret biztosítanak. Hossz tekintetében szintén széles spektrumot jár be a paletta, hiszen a női variációk között a határozottan mini típusok sem ritkák. Persze a halásznadrágok is joggal kérnek maguknak helyet a felhozatalban. A változatosság gyönyörködtet. Így aztán a farmer, a vászon, a csíkos, a kockás, a színes, a mintás, a rojtos stb.… egyformán sikert arathatnak. Ebben a helyzetben is, hasonlóan az urakhoz mindig azt célravezető szem előtt tartani, hogy mik az egyéni igények, és elvárások. Ezeket figyelembe véve esélytelen rosszul dönteni.

Következhet minden egyben?

A kezeslábasok trendje is hasít. Fedezd fel az overálokat az Answear kínálatában! Érdemes. Hogy miért? Azért, mert stílusosak, divatosak, kényelmesek és egyszerűen megunhatatlanok. Ráadásként az átmeneti időszakban is megbízható ruhakölteményekként teljesíthetnek szolgálatot. Arról nem is beszélve, hogy annak ellenére, hogy a trendjük megkérdőjelezhetetlen, mégsem állítható róluk, hogy tömeges ruhadarabok. Magyarul ha felbukkansz egy hozzád illő overálban, akkor bizony a szemek rád szegeződése pont ugyanannyira garantált, mint az elismerő tekintetek, bókok, dicséretek! Mert az egyediség megélése még mindig a lehető legkívánatosabb út, amit az öltözködésben és önmagad kifejezésében választhatsz!