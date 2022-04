Először bemutatjuk a búvárszivattyúk működését, utána pedig szó lesz a használati lehetőségekről, tudnivalókról.



Hogyan működik egy búvárszivattyú?

A nevéből már sejthetjük, hogy egy vízfelszín alatt „dolgozó” eszközről van szó. A 8-9 méternél mélyebb kutakból ugyanis a felszíni szivattyúk nagy része képtelen felszívni a vizet, így ezekben az esetekben már búvárszivattyúra van szükség. A búvárszivattyúk nagy része forgólapáttal hozza mozgásba a vizet, és felfelé továbbítja azt. Ezeken a szivattyúkon nincsen külön szívócsonk, hanem a ház alján szívják be a folyadékot. A gépház természetesen vízálló, és a szivattyú fel is használja a vizet hűtésre. Ezért sem szabad szárazon járatni, mert hűtés nélkül leéghet a motor.

Ztrust-VSm13300DF búvárszivattyú szennyezett vízre Forrás: Freepik, Zákány

A búvárszivattyúk típusai

Felépítésüket tekintve kétféle búvárszivattyú létezik. Az úszókapcsolós modellekben egy szenzor érzékeli, ha a folyadékszint egy adott szint alá süllyed, és leállítja a szivattyúzást, elkerülve a berendezés leégését. Az úszókapcsoló nélküli modelleknél nekünk kell külön ellenőrizni, nem szárazon jár-e a szivattyú. A különféle víztipusokhoz különféle búvárszivattyú dukál. A szennyvízhez például speciális modellek kaphatók, amelyek nagyobb részecskéket is gond nélkül fel tudnak szívni. Sok ilyen gép forgókésekkel biztosítja a szennyvíz elakadásmentes továbbítását.

Miért érdemes befektetni egy búvárszivattyúba?

Egy búvárszivattyú többféle funkciót is elláthat:

● Öntözés: 8-9 méternél mélyebb kerti kutak esetén a kútból búvárszivattyúval tudjuk kinyerni a vizet. A talajvízzel történő öntözés takarékoskodik az értékes ivóvízzel, ezen túl a pénztárcánkat is kíméli.

● Medencék, pincék kiürítése: Amennyiben a talajvíz eláztatta a pincénket, egy búvárszivattyúval minden további nélkül el tudjuk távolítani a vizet. De szintén hasznos lehet nyár végén, mikor a medence vizét kell leengedni.

● Emésztőgödrök kiürítése: Amennyiben komolyabb, szennyvízzel is megbirkózni képes modellt vásárolunk, az emésztőgödrök kiürítését is gond nélkül el tudjuk végezni.

Érdemes tehát befektetni egy jó minőségű búvárszivattyúba, mert számos helyzetre megoldást kínál.

Pár tanács a búvárszivattyúk vásárlásához és használatához

Bár nem bonyolult masina, azért nem árt, ha néhány dologra odafigyelünk a vásárlás és használat során.

1. Mérd fel az igényeket!

Mielőtt vásárolsz, fontos, hogy tisztában legyél vele, mire használnád. Ha öntözéshez keresel modellt, tudnod kell a kút paramétereit is. Rengeteg meghibásodás mögött az áll, hogy nem a megfelelő, feladatra alkalmas eszközt vásároltuk meg.

2. Ne spórolj!

Egy jó minőségű szivattyú hosszú évekig kiszolgálhat. Nem érdemes a legolcsóbbat megvenni, mert itt is igaz, hogy olcsó húsnak gyakran híg a leve, és hosszú távon többe kerülhet, mint egy jó minőségű darab.

3. Ügyelj rá, hogy ne égjen le a búvárszivattyú!

Erről már szót ejtettünk korábban. Ha úszókapcsoló nélküli modellt használsz, figyelj oda, hogy ne üresen járjon!

Ha szeretnél jó minőségű búvárszivattyúk között válogatni, keresd fel szerszám webáruházunk, a Zákány Szerszámház weboldalát!