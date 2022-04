Éppen ezért, hogy ha te is észrevetted őket az otthonodban, elengedhetetlen, hogy mihamarabb fellépj ellenük – ezek a betolakodók ugyanis nem mennek el maguktól, sőt egyre többen lesznek. Ha most még tanácstalan vagy, semmi gond! A következőkben felsorolunk jó pár bombabiztos módszert, amelyekkel visszaveheted az irányítást, de pár humánus, természetes módszerrel is megismertetünk.

5 hatékony módszer hangyairtásra

Első körben öt olyan stratégiát mutatunk, amelyekkel gyorsan és hatékonyan irthatod ki az otthonodból a hangyákat. Válaszd a számodra legszimpatikusabb megoldást!

Hangyairtó por

A széles spektrumú hangyairtó por egyik előnye, hogy kültéren és beltéren is alkalmazható, így a kertes házakban ez lehet a legjobb praktika. Gondolj csak bele: a hangyák minden esetben kintről jönnek be a házba, így a lehető legjobb megoldás, ha a gyökerében fojtjuk el a problémát. Hangyák mellett ráadásul csótányok, bolhák, ágyi poloskák és egyéb rovarok ellen is bevethető.

Hangyacsapda

A csapda egy igazán trükkös megoldás: a csalétekállomásban ugyanis hangyairtó gélt rejtettek el. Az eszköz azért nagyon hasznos, mert áthelyezhető, így, ha esetleg megváltozik a behatolók vonulási útvonala, bármikor átteheted a lakás egy másik pontjára.

Hangyairtó gél

A fent említett géles hangyairtó nemcsak a csapdával együtt használható, hanem önmagában is, kézi kinyomóval. Ezt a terméket úgy alakították ki, hogy magas legyen a folyadéktartalma, ezzel pedig csábítóbb a hangyák számára. Ezt az eljárást olyan kevésbé súlyos esetekre ajánljuk, amikor még csak néhány betolakodót fedeztél fel, de nem szaporodtak el túlzottan.

Hangyairtó permet

A hangyairtás trójai falova! A megoldás lényege ugyanis, hogy a hangyákat nem helyben mérgezi meg a szer, hanem beviszik azt a bolyba a saját testükön, ahol aztán a mikrokapszulák később fejtik ki a hatásukat. Így tulajdonképpen több „legyet” tudunk ütni egy csapásra.

Tisztítószer-keverék

Nem méreg, de hatásos lehet az is, ha általános tisztítószert – vagy sima mosogatószert – keversz el ablakmosó folyadékkal, az elegyet pedig egy szórófejes palackba töltöd. Ezzel aztán spricceld le a felületeket, ahol láttál hangyákat és hagyd egy kicsit állni, majd töröld le! Addig ismételgesd a módszert, amíg meg nem szűnik a probléma.

Természetes módszerek

Ha a vegyszeres hangyairtókkal szemben inkább a természetes eljárások híve vagy, akkor is van számodra néhány tipp, amelyekkel visszaszoríthatod az otthonodat megszálló hangyákat. Ezek valószínűleg kevésbé lesznek hatásosak, de legalábbis lassabban fejtik ki a hatásukat, mint a vegyszeres megoldások, emellett pedig általában távoltartásra jók. A hangyák alapvetően érzékenyek a szagokra, így addig maradnak távol, amíg azok fennállnak. Mégis érdemes lehet megpróbálkozni velük, pláne, ha még nem olyan vészes a hangya-helyzet.

Elsőként nézzük a növényi kivonatokat! Egyes olajok ugyanis kifejezetten taszítják a betolakodókat, de arra is alkalmasak, hogy megszüntessék azt a szagnyomot, amit a rovarok követnek. Ilyen például a teafa és a menta is: keverj el 5-10 cseppet belőlük 2 pohár vízzel, és egy szórófejes palackból oszlasd el olyan helyeken, ahol gyakran jelennek meg hangyák! Egy másik megoldás az ecet: 50-50% arányban keverj össze ecetet és vizet, majd a fent leírtak szerint használd az elegyet! Hasonlóképpen használható a citrom is, de ebből 1 a 3-hoz oldatot készíts!

Kevesen ismerik ezt a módszert, pedig szintén hatásos lehet: önts forró vizet a hangyák járataiba! Ez persze akkor alkalmazható, ha látod, hogy hol vannak az apró lyukak, amelyeken a hangyák bejutnak hozzád. És bár ezek a lyukak aprónak tűnnek, hidd el, hogy mögötte rengeteg rovar tanyázik. Úgyhogy forralj fel egy kisebb mennyiségű vizet, és óvatosan öntsd a lyukakba, ezzel garantáltan végzetes csapást mérhetsz rájuk! Ez a módszer azonban a fáraóhangyák ellen nem alkalmazható – ilyenkor ők ugyanis szétszéledhetnek, de később több új ponton tűnhetnek fel az egymástól elszakadt hangyacsaládok.

Megelőzés

Mint a legtöbb probléma esetében, úgy a hangyáknál is igaz, hogy a lehető legjobb megoldás a megelőzés. Igaz, hogy a fenti módszerek egytől egyig működnek, mégis az a legjobb, ha nem kell ilyesmivel vesződnöd. Ehhez az első és legfontosabb lépés kétségtelenül az, hogy ne hagyj elöl élelmiszereket! A konyhapultokat, asztalokat és más felületeket is mindig tartsd tisztán, és ugyanez igaz a mosogatóra is. Így a hangyákat semmi nem csábítja majd be épp a te otthonodba.

Ha erre odafigyelsz, már csak néhány kiegészítő intézkedésre lesz szükséged. Az egyik, hogy elzársz tőlük mindenféle bejáratot. Tömd be a repedéseket, az esetleges kis vájatokat, amelyeken bejuthatnak hozzád! Ha pedig végképp biztosra akarsz menni, akkor a hangyairtó szereket használhatod megelőzésként is a ház körül.

Amennyiben ezeket a tanácsokat betartod, biztosra veheted, hogy rovarmentes, tiszta és biztonságos otthonban töltheted a mindennapjaidat!