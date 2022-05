A praktikum vagy az esztétikum a fontosabb?

Mindkettő, felesleges tehát a kettő között vacillálni. Viszont mindennek megvan a maga helye és ideje. Így aztán nem csoda, ha elsősorban a hasznosság az, ami előtérbe kerül, mégpedig az ágy kiválasztásának folyamatában. Most mondhatnánk, hogy igen ám, de a megjelenés sem mellékes, és nem is tévednénk. De azért az belátható, hogy jelen helyzetben az az első és a legfontosabb, hogy a pihenés, a relaxáció pillanatai semmilyen tekintetben sem szenvedjenek csorbát. Tehát a fekhely kialakítása akkor ideális, sőt tökéletes, mert ennél nem is célszerű beérni kevesebbel, ha az édes álmokat hozó alvás garantált. A kényelmetlenségek, még a legkisebb mértékben sem tolerálhatóak, mert azok, különösen hosszú távon teljesen megkeseríthetik az ágyban töltött időt.

A matrac megvásárlása tervezést igényel. Érdemes alaposan körbejárni a témát, akár ki is próbálni a különböző típusokat, hogy a végső döntés ténylegesen nélkülözze a kompromisszumokat. Nem mindegy, hogy az ember hason, oldalt vagy háton alszik, ezt is figyelembe kell venni a választásnál. Szerencsére a legtöbb gyártó már megadja, hogy melyik modellje milyen alvástípushoz tökéletes. Az is fontos, hogy olyan anyagot válasszunk, ami lélegzik, így nem izzadjuk össze a fekhelyet. Szintén oda kell figyelni a matrac keménységére, valamint dupla matrac esetén a két oldal igény szerinti megosztottságára. A legfontosabb: matracot leginkább kipróbálás útján tudunk választani!

Jöhetnek a kelmék?

Igen. Ha a háló legfőbb berendezési darabja stimmel, akkor a hálószoba textíliák feltehetik az i-re a pontot. A függönyök, szőnyegek, huzatok, takarók és egyéb kiegészítők színpompás kellékek, amik ténylegesen színt hozhatnak a szürke hétköznapokba. Célszerű az összhangra törekedni, tehát az árnyalatokat egymáshoz igazítani, egy fő irányvonalat követve. A lakberendezésben talán az a legjobb, hogy soha nincsen vége. Ezért aztán minden egyes új szezonban teret és helyet kaphatnak az aktuálisan trendi darabok.

Ami az idei divatot illeti, nos, minden stílusos, ami színes, ami a megjelenésével, mintáival, motívumaival, egyéb jellemvonásaival sokszínűséget testesít meg. Igen ám, de a letisztult dizájn örök divatnak számít, ezért a fehér, mint uralkodó szín, továbbra is jelen van. A fekete viszont nem annyira: érdekes, de a hálószobában ez az alapszín kevésbé népszerű. Mi is óvatosan bánnánk a sötét színek túlhangsúlyozásával.