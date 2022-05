„Igazán nagy öröm számomra, hogy újabb éttermet nyithatunk a városban, és ezzel már Egerbe is elhozhatjuk a „Jövő Élményét”. Ez az új éttermi koncepció a vendéget helyezi a középpontba, és nemcsak a technológiai fejlesztéseket érinti, hanem kiterjed az étterem által nyújtott komplex élmény minden elemére. Bízom benne, hogy vendégeink is értékelni fogják az izgalmas újításokat, a modern külső-, illetve belső tereket, és az új helszínen is megtisztelnek bennünket bizalmukkal” – mondta Égi Zsolt, a hazai McDonald’s éttermeket üzemeltető Progress Étteremhálózat Kft. ügyvezető igazgatója.

Az új egységben a vendégek egyik kedvenc belsőépítészeti dizájnját valósította meg a vállalat, így a fiatalos, modern burgerezők világát idéző „Alphabet” stílusú enteriőr elemeivel találkozhatnak, amelyet nemzetközi sztenderdek alapján magyar tervezők szabtak a hazai igényekre. Az új egri egységhez drive kiszolgáló rész is tartozik, így a vendégek autóik kényelmében is élvezhetik majd a Mekizés élményét.

Az új konyhatechnológiának köszönhetően minden termék rendelésre készül, a kávékülönlegességeket – amelyek egy barista La Cimbali kávégéppel készülnek – a vendégek laktózmentes tejjel, mandulaitallal vagy koffeinmentes változatban is kérhetik a McCafé pultnál, a kioszkokon, a kasszánál és a Drive ablaknál egyaránt.

Az étterem kialakításakor a fenntarthatóság is kiemelt szempont volt. Az épület adottságaihoz mérten a tervezők törekedtek a természetes megvilágításra, emellett mindenhol LED izzókat telepítettek. Szintén energiát takarít meg a hőszivattyús hűtés és fűtés, valamint az a megoldás, hogy az étteremben lévő hűtő-fagyasztó kamrák kalorikus rendszereinek hőenergiáját a használati melegvíz előmelegítésére használják fel.