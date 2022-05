A vitaminok szerepe a szervezetünkben

Bár legtöbbször csak “tavaszi/nyári/téli vitaminszükségletről” beszélünk, valójában a szakemberek nem kizárólag a szorosan vehető vitaminokat értik ezalatt. A vitaminok szerves vegyületek, melyek vízben vagy zsírban oldódva a szervezet számos biokémiai folyamatában játszanak szerepet, kellenek az anyagcseréhez, a megfelelő hormonális szabályozáshoz, a stressz leküzdéséhez, az immunrendszer erősítéséhez (D,C), a látás élességéhez (A-vitamin) de akár a zökkenőmentes várandóssághoz (E- és B-vitaminok) és a véralvadáshoz (K-vitamin) is.

A vitaminok mellett a “csomag” részét képezik a nélkülözhetetlen ásványi anyagok (magnézium, kalcium, kálium, cink, vas, szelén stb.) és az olyan egészségvédő anyagok, mint az omega zsírsavak vagy a növényi eredetű polifenolok és flavonoidok.

Mindezek pl. egy multivitamin készítményben együttesen vannak jelen, komplex formában.

A tavaszi megnövekedett vitaminigény

Tavasszal változik a természet, és változik az ember belső homeosztázisa,

egyensúlya is.

Nemcsak a kamaszoknál, de kiváltképp a fiatal felnőtteknél pl.sokkal inkább beindul a nemi hormonok működése, termelődése.

A napfény hatására a bőrünk könnyebben termel D-vitamint, ezért ebből már kevesebbet kell pótolnunk, mint télen.

Az immunrendszer is erősödik a napfény, a friss levegő és a több mozgás hatására, így nem feltétlenül kell már annyi C-vitamint szednünk, mint a téli

pandémiás, influenzás időszakban. Helyette viszont mást lesz érdemes kicsit pótolni.

A tavasz tehát azt jelenti, hogy bizonyos vitaminokból vagy nyomelemekből kevesebbet is elég étrend-kiegészítők formájában bevinni, míg más dolgokból többet szükséges.

Tavaszi vitaminszükséglet kisokos

A-vitamin és béta-karotin

Az A-vitamin fontos a szem és a látás egészségének megőrzéséhez, de kiemelten fontos a növekedéshez is. Az A-vitamin előanyaga a béta-karotin, ami egy erős antioxidáns, ebből a szervezetünk maga is képes A-vitamint képezni. Természetes A-vitamin forrás az állati belsőségek (máj, vese, szív stb.), tej és tejtermékek, tengeri halak, tojássárgája. Karotint főleg a narancs színű növényekben találunk: sárgarépa, sárgabarack, sütőtök, sárgadinnye, paprika félék, de van a spenótban is.

B-vitaminok és folsav

A B-vitaminok nagyon kellenek az idegrendszer megfelelő működéséhez, jót tesznek az agynak, a memóriának, a tanulásnak, és a stressz lecsökkentéséhez is hozzájárulnak. A B-vitaminok jót tesznek az izomsejteknek is, így ideálisak a tavaszi sporthoz és tanuláshoz egyaránt - akár magnéziummal kiegészítve.

Omega zsírsavak

Az omega 3-6-9 zsírsavak nélkülözhetetlenek a szervezet számos folyamatához. Energiát adnak, erősítik az immunrendszert, táplálják az agyunkat, segíthetik a diétát és fogyást és csökkentik a káros, gyulladásos folyamatokat. Egész évben szedhetőek, vagy pótolhatjuk olajos magvak és halak fogyasztásával. Érdemes a nyári pörgés előtt feltölteni a szervezetet velük.

Polifenolok

Ezek a növényi antioxidánsok sok gyümölcsben, zöldségben jelen vannak (cékla, szeder, áfonya, sárgadinnye, gránátalma, cseresznye, meggy, szőlő, körte, szilva, málna, eper, brokkoli, sárgarépa, káposzta, zeller). Nagyon erős immunstimulánsok és gátolják a sejtek öregedését azáltal, hogy az ún. telomerek rövidülését gátolják a sejtejinkben. A polifenolok semlegesítik a káros szabadgyököket. Jó hír, hogy az étcsoki is tartalmaz ilyen vegyületeket.

Étrendből vagy táplálékkiegészítőkkel?

A legjobb az lenne, ha a modern ember táplálkozása is olyan kiegyensúlyozott és teljes értékű volna, hogy nem kellene kiegészítőket szedni. Sajnos azonban általában nem kielégítő a vitaminok, ásványi anyagok megléte az étrendünkben: a nők egy része diétázik; sokan ételintoleranciákkal küzdenek; vannak, akik képtelenek háttérbe szorítani a nassolást és sok az elhízott ember. Vagyis, hiába törekszünk rá, ritkán valósul meg a helyes táplálkozás a mindennapokban.

Az idény zöldségek és gyümölcsök fogyasztása, az odafigyelés a kellő rostbevitelre (gabonák, zöldségek), a megfelelő húsok és halak beiktatása az

étrendbe (belsőségek is, legeltetett állatok húsa) és a természetes édesítők (méz, agáve szirup) előtérbe helyezése sokat lendíthet az egészségünkön, vagy az olyan

étrendek követése, mint a mediterrán diéta, vagy a paleolit étrend.

Aki nem tud a táplálkozására kellően odafigyelni, vagy többet stresszel, mint szabadna, nehéz fizikai munkát végez vagy edz, várandós, több műszakban dolgozik, gyengébb az immunrendszere, idősebb korú, az feltétlen keressen egy számára megfelelő, komplex készítményt pl. multivitamint, és támogassa meg vele a szervezetét.