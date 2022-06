- Mire figyeltek a dizájn kialakítása során?

- A cukrászda egy rendezett, füvesített, virágos belső udvarban található. Nevünk is erre a kerthangulatra utal, így a növények világát igyekszünk visszaadni odabent is a falakon lévő tapétákkal, a zöld, kék, sárga színű bútorokkal. Fiatal, modern belsőre törekedtünk, amely mégis barátságos hangulatot, nyugalmat áraszt. Június 2-ától minden nap reggel 8-tól este 7 óráig vagyunk nyitva, és a Servita, valamint a

Harangöntő utcáról is egyaránt be lehet térni hozzánk.