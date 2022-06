A konyhabútor újragondolása pénztárcabarát módon

A konyha felújításakor a bútorcsere az egyik legköltségesebb folyamat. Máris sokat faraghatsz a kiadásokon, hogyha nem azonnal a csere jut eszedbe, hanem a meglévő felújítása.

Fóliázásra fel!

A bútorok felújításának legegyszerűbb módja, hogyha újrafestjük őket. Vagy mégsem? Attól függ! De egy biztos, létezik másik megoldás is, ha nincs kedved egész nap a festékszagban ülni. Napjainkban például nagyon népszerűvé vált a bútorfóliázás, amihez nincs szükség nagy beruházásra, csupán egy kis türelemre és kézügyességre.

Az öntapadós fóliák jelenleg a legjobb alternatívát jelentik ahhoz, hogy minimális idő– és energiabefektetés mellett tudj jelentős változást elérni. Rengeteg színben és mintában kaphatók – a legegyszerűbbtől a legtrendibb változatokig. Ha a feltűnő díszítő elemekért rajongsz – akkor a teljesség igénye – nélkül választhatsz virágos vagy absztrakt formákkal teli fóliát, de az egyszerű elegancia híveként márvány hatású fólia mellett is dönthetsz. Hatalmas a kínálat!

Az öntapadós bútortapéták további előnye, hogy nedves helyiségekben is alkalmazhatók. Ezt azt jelenti, hogy nem kell azért aggódnod, hogyha bármelyik újrafóliázott bútorfelület vízzel érintkezik, sőt, még a hűtő belsejét is kidekorálhatod velük!

Tippek a konyhabútor-fóliázáshoz

Mielőtt belevágnál a fóliázásba, győződj meg róla, hogy a felület, amin dolgozni szeretnél teljesen por– és zsírmentes!

A kezeletlen fa csak akkor fóliázható, hogyha a felülete át van festve alapozóval.

A légbuborékok kialakulását úgy tudod a legkönnyebben elkerülni, hogyha a konyhabútor fóliázása közben mindig csak kb. 10-15 cm papírt húzol le az öntapadós tapéta hátuljáról.

Felső bútor helyett, válassz polcokat!

Az évek során szinte minden konyhában felhalmozódnak a különböző étkészletek és konyhai eszközök. Emiatt egyre több szekrényre van szükség, ami végül teljesen összeszűkíti a teret. Így nem csak a látvány sérül, de a térkihasználás is, a zsúfoltság pedig nagyon diszkomfortos hatást kelt.

A konyha felújításakor ezért célszerű már azelőtt szelektálni, hogy bármibe belevágnál. Megszabadulva a sok felesleges holmitól a felső bútornak is búcsút inthetsz, a hiányukat pedig polcokkal pótolhatod.

Miért jó ez? Mert így a tér sokkal nyitottabbá válik és az üvegekbe zárt főzési alapanyagok – mint rizs, cukor, só, stb. – is külön dekorelemként működhetnek. Arra viszont figyelj oda, hogy a főzőfelület felett ne legyenek polcok, mert akkor éjjel-nappal súrolhatod őket a zsírmaradványok miatt!

A konyhafelújítás alatt érdemes elveszni a részletekben

Miután a bútorok már az új pompájukban tetszelegnek és a szuper polcok is felkerültek a helyükre, jöhetnek az olyan apró változtatások is, amik esztétikailag teljesen újjávarázsolják a konyhádat. Fogalmazhatunk úgy is, hogy itt az idő, hogy elvessz a részletekben!

A legnagyobb áruházakban rengeteg olyan dekoratív kiegészítőt találni, amik tökéletesen mutatnak a konyhában. Színes üvegek, vázák, modern zöldség– és gyümölcstároló edények, csak hogy párat említsünk a sok közül. Természetesen arra is figyelj oda, hogy ezeknek színe és mintája passzoljon a bútorfólia stílusához és árnyalatához, na és persze az egész összképhez!

A teljes harmóniához a látványon túl a finom illatok is hozzájárulnak. Bár apróságról van szó, ezen is tudsz spórolni. A neten nagyon sok ötletet találsz ahhoz, hogy illatosító házilag hogyan készíthető – érdemes utánanézni és saját kezűleg csinálni párat!

Ahogyan láthatod, a konyha felújítása fillérekből is megoldható. Probléma csak akkor van, hogyha egy vagy akár több elektronikai berendezés felmondja a szolgálatot. Ilyen esetben segítség lehet egy gyors kölcsön, mert ma már több kedvező konstrukció is létezik arra, hogy gyorsan és könnyedén le tudd cserélni a tönkrement hűtőt vagy gáztűzhelyet.

De mindenképp érdemes hitelkalkulátor segítségével összehasonlítani a különböző ajánlatokat, hogy a legjobb konstrukciót tudd kiválasztani.