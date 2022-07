A szakmai program Madár István, a Portfolio vezető elemzőjének előadásával kezdődött, aki a gazdasági sokkok nyomán elszabaduló energiaárak hatásairól beszélt. Úgy fogalmazott: az elmúlt másfél év alatt a magyar gazdaságot öt olyan sokkhatás is érte, melyhez hasonló korábban egy érte tízévente. Ilyen a Covid utáni újranyitás okozta sokk és az abból adódó ellátási zavarok, az energiaárak, élelmiszerárak emelkedése, a háború, és a választások idején történt extra kiadás. Ráadásul ezek között vannak nem számszerűsíthető kockázatok, és mindez bizonytalanságot idézett elő a gazdaságban, csökkent a fogyasztói és vállalati bizalom. A szakember az eddigi információk alapján úgy érzékeli, hogy bár recesszióra van esély, de nincs koronavírus-sokk, illetve a 2008-as Lehman-momentumtól sem kell tartania a magyar háztartásoknak, amikor devizahitel-csapdájába esve sokan eladósodtak. Nincs ok a pánikra, de az óriási bizonytalanság miatt sokkal óvatosabban kell végezni az üzleti tervezést és kezelni saját pénzügyi megtakarításainkat, befektetéseinket – tette hozzá. Úgy véli, sürgős szemléletváltásra lenne szükség a lakossági megtakarítások szerkezetét illetően, melyek elképesztően elavultak, korszerűtlenek: 49 százalékuk olyan eszközben hever (bankszámla, készpénz, egyéb betét), amelyeknél gyakorlatilag esély sincs arra, hogy a hozam kompenzálja valamilyen mértékben a jelenlegi magas inflációt. Kiemelte, hogy a megtakarítások kiválasztásában az egyéneknek a saját igényeiket kell felmérni, hogy milyen időtávon, milyen céllal, milyen kockázat felvállalásával, illetve milyen likviditási elvárásokkal rendelkezik. A mostani bizonytalan helyzetben a kevésbé kockázatos, kiszámíthatóbb hozamot nyújtó megtakarítások lehetnek előnyösek.

Az előadást követő kerekasztal beszélgetésen megtudhattuk, hogy a biztosító milyen megoldásokkal reagál a megváltozott piaci viszonyokra. Tóth Gábor, a Groupama Biztosító befektetési és kockázatkezelési vezetője elmondta: a társaság hatalmas, háromszázmilliárdos vagyont kezel eredményesen, ebből mintegy 170 milliárd forint az ügyfelek befektetéssel kombinált biztosításaihoz kapcsolódó vagyonelem. Az eredményességet bizonyítják többek között a több évben is elnyert MoneyMoon „Az év biztosítója” díjak, és befektetési kategóriagyőzelmek is. Ezt a szakértelmet szeretnék átadni ügyfeleik számára személyre szabott tanácsadással. A feladat ebben a bizonytalan helyzetben is ugyanaz: hatékony kockázatkezeléssel gyarapítva az ügyfelek vagyonát. A szakértelem mellett szükség van komoly szervezeti erőforrásokra, hogy minél hatékonyabban le tudják venni a terhet az ügyfelek válláról.

Bartók László, a Groupama Biztosító Észak-magyarországi Igazgatóságának vezetője

Bárdos Tamás senior személybiztosítási terméktámogató is utalt arra, hogy legfontosabb feladatuknak jelenleg a szakszerű, minden ügyfél igényét kielégítő, személyre szóló tanácsadást tartják. Erre rendkívül nagy az igény is, hiszen hatalmas változások zajlanak körülöttünk, amelyek hatása gyakorlatilag kiszámíthatatlan. Természetesen a termékfejlesztés terén is reagáltak a megváltozott gazdasági környezetre. Kiemelte: a bizonytalan helyzet miatt előre kell gondolkodniuk, bizalmat, biztonságot kell nyújtaniuk az ügyfelek számára. Olyan ajánlattal léptek piacra, mely rendkívül rugalmas, egyben biztonságos megtakarítási lehetőséget kínál, ráadásul év végéig éves bruttó 5%-os garantált hozammal érhető el. A Next Életbiztosítás alkalmazkodik az ügyfelek mindennapjaihoz, rugalmassága nemcsak abban érhető tetten, hogy bármikor könnyen hozzáférhetünk a megtakarításinkhoz, hanem abban is, hogy a tartam során - igazodva az éppen aktuális gazdasági környezethez - nagyon egyszerűen módosíthatóak a befektetési döntések, akár részvényes alapú befektetésben gyarapítanánk a későbbiekben megtakarításainkat, akár továbbra is maximálisan biztonságos kereteket választanánk. A Next egy korszerű megtakarítás, mely ráadásul szerződéskötési jutalék nélkül

érhető el.

A rendezvény házigazdája, Bartók László, az Észak-magyarországi Igazgatóság vezetője hangsúlyozta: országos szinten is vezető szerepet töltenek be az igazgatóságok között. Heves és Nógrád megyében, valamint Pest megye északi részén vannak jelen, több mint 3,3 milliárd forint a bevételük, mintegy 60 kollégával dolgoznak együtt, és több mint 56 ezer szerződést kezelnek. Hozzátette: az ügyfelek kiszámíthatóságra törekszenek, és a Groupama Biztosító ebben támogatja őket, szakmailag kiváló tanácsadói hálózattal állva rendelkezésükre. A Next Életbiztosítást nagy érdeklődéssel fogadták, az eddigi tapasztalatok arra mutatnak, hogy az ügyfélbarát termék elindult a siker útján.