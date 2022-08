Hirdetés 18 perce

Hogyan fogyjunk le, jelige: sürgős

Valljuk be, a fogyás kemény munka, és általában - a hízással ellentétben - sokkal lassabban történik, mint képzeljük. Ráadásul ez egyéni folyamat, és mindenkinek időbe telik, amíg megtalálja a számára megfelelő fogyási módot. Ez függ az életkortól, az életmódtól, az anyagcsere-folyamatoktól és természetesen a genetikai adottságoktól is. Hamarosan eljön az ideje az év első nyaralásának, és azon gondolkodik, hogyan hogyan szabaduljon meg néhány felesleges kilótól? A csoda ugyan nem fog azonnal megtörténni, de vannak hatékony módszerek, amelyekkel rövid időn belül is kielégítő eredményt érhetünk el.

Forrás: Pressmaster/Shutterstock.com

Vannak olyan élethelyzetek, amikor egy hét alatt le kell adnia néhány kilót - akár azért, mert bálba megy, tengerparti nyaralásra készül, vagy mert nem tudja behúzni a cipzárt a ruháján, amellyel egy eseményen szeretné elkápráztatni a résztvevőket. Ha leül a számítógéphez, és beírja a keresőbe, hogy "hogyan fogyjunk le egy hét alatt", rengeteg linket és garantált tippet kap ahhoz, hogy hogyan csinálja. Előzetes referenciák nélkül nehéz bízni abban, hogy a fogyókúra valóban működik, miközben nem veszélyezteti az egészségét. Ilyenkor jobb, ha egy jól átgondolt, egyetlen súlycsökkentő elven alapuló fogyókúrás programra támaszkodik. Az egyik leghatékonyabb diéta az alacsony szénhidráttartalmú vagy fehérje diéta. Azért is az egyik legnépszerűbb, mert nem kell éheznie, és nem feltétlenül kell edzenie ahhoz, hogy lássuk a hatását. A kiegyensúlyozott életmód elveit követve az elért hatás tartós marad. Egyedülálló diéta A KetoMix egy egyedülálló diéta, amely számtalan egészséges és rendkívül ízletes fehérjeételt kínál. Az elkészítésük öt percnél nem tart tovább, így bőven lesz ideje saját magára. A KetoMix ételek nem tartalmaznak káros vegyi anyagokat, és néhány kivételtől eltekintve teljesen gluténmentesek. Emellett tartalmaznak minden olyan vitamint és ásványi anyagot, amelyre a szervezetnek szüksége van fogyókúra idején. A KetoMix diéta első hetében ketózisos állapotba kerül, és fogyni kezd. Ugyanakkor a szénhidrátok korlátozásával a szervezet megszünteti a hozzájuk kötődő víz visszatartását. Olyan, mintha a teste "ellaposodna". A fogyás az első héten egyéni, leggyakrabban egy és öt kilogramm között van. Hogy működik pontosan a ketózis? A Ketózis teljesen természetes állapot, ha a szervezet nem jut elég szénhidráthoz. A szervezetének a szénhidrátokat valami mással kell helyettesítenie, hogy ne fogyjon ki az energiából. Ezen az elven alapul a KetoMix diéta. Minden ételünk elegendő szénhidrátot tartalmaz ahhoz, hogy a szénhidrátbevitel napi 50 g alatt maradjon a diéta időtartama alatt. Energiaforrásként a szervezet automatikusan ketontestekkel helyettesíti a hiányzó szénhidrátokat, amelyek a tárolt testzsírból képződnek. Ennek köszönhetően bármilyen tevékenység során fogyni fog. A diéta első szakasza a legegyszerűbb és leghatékonyabb. Ebben a szakaszban naponta öt alkalommal fogyaszt bármilyen KetoMix ételt, legfeljebb fél kiló zöldséget és 30 g diófélét vagy magot. Így egyáltalán nem kell a fogyókúrára gondolnia, jól fogja érezni magát, és nem lesz éhes. Az egyetlen szabály, hogy mindig három órás időközökben kell ennie. Az első szakaszt legalább egy hétig, de legfeljebb nyolc hétig szükséges tartani.



