– Bár említette, hogy szinte beleszületett a vendéglátásba, de hogyan, milyen célokkal indult el önállóan ezen a pályán?

– Kisegítő pincérként kezdtem, és kitartással, alázattal jutottam el erre a szintre, ahol most vagyok. És persze szenvedély nélkül nem sikerült volna. Ha szeretjük a munkánkat, nem lehet fárasztó, mert mindig találunk benne valamit, ami feltölt, ami továbbvisz. Nyolc év alatt több kiváló szállodában, étteremben dolgozhattam, pincérként, vezetőként vagy éppen bartenderként. Az itteni munkámhoz az ott ellesett jó példákat próbálom egybegyúrni, de mégis egyedit, különlegeset alkotni. Valahogy nekem mindig az volt a célom, hogy jó szakember legyek. Folyamatosan képeztem magam: vendéglátó- és idegenforgalmi menedzserként, majd Food and Beverage menedzserként végeztem. Feleségem a marketingért felel, én a vendéglátásért, de ha kell, medencét takarítok, felszolgálok, kertészkedek. Nem az a főnök vagyok, aki az irodából dirigál. Fontos, hogy a munkatársaim között legyek, ha probléma van, azt együtt oldjuk meg, és magunk körül mindent vendégszemmel vizsgáljunk. Mi azt valljuk, hogy nem nekünk, hanem velünk dolgoznak a munkatársaink. Közösséget, csapatot építünk, megbecsüljük a dolgozókat, így őszintén mondhatom, nálunk mindenki szeret dolgozni, és ezt érzik a vendégek is. A vendégekkel való törődés pedig számomra ma is rendkívüli élmény. 2020 eleje óta vagyok ezen a poszton, itt Egerszalókon, és az eltelt időszak alatt feleségemmel arra törekedtünk, és törekszünk ma is, hogy körülöttünk mindenki, vendég és dolgozó egyaránt elégedett legyen. Így vagyunk elégedettek mi is.

– Mi az Egerszalók Thermal Park védjegye?

– A minőség, a kényelem és a megfizethető árak. Családbarát szálloda irányába indultunk el, törekszünk arra, hogy minden generáció otthon érezze magát nálunk, így a gyerekeknek például játszóteret is építettünk. Családi napokat szervezünk, gyermekfoglalkozásokat tartunk szakképzett animátorral. Nagyon figyelünk arra, hogy árainkkal is versenyben legyünk a piacon, azok megfizethető legyenek. A szívélyes vendéglátásban hiszünk, és abban, hogy az otthon kényelmét érezzék vendégeink. A szlogenünk is ezt sugallja: Otthonos szeretetben a Gyógyvizek Völgyében.

Bartha Márk

– Milyen szálláslehetőségekkel, szolgáltatásokkal várják a vendégeket?

– A szállodai részén standard, superior és de luxe szobák közül választhatnak a hozzánk érkezők. Apartmanunkban 25 apartman szobát kínálunk, valamint 2 darab két hálószobás+nappalis családi apartman is várja a vendégeket. A Villa Apartmanházban 21 db 2-6 ágyas, igényesen berendezett apartman közül választhatnak a pihenni vágyók. Az 53 parcellából álló kempinget népszerűsítettük, mára már elértük azt, hogy a vendégek hetven százaléka törzsvendég. Tudják, mire számíthatnak, és visszatérnek hozzánk. Három külső medencével rendelkezünk. Az ülőmedence fedett, 36-38 fokos termálvízzel, az úszómedencénk 28-32 fokos vízzel van töltve nyári időszakban. Télen úszómedencénkben is termálvíz található, melynek hőfoka 30-32 fok. Finn és infraszaunánk, gőzkabinunk, pihenőterünk kellemes kikapcsolódást nyújtanak, és wellnessrészlegünkben különféle masszázsok is igénybe vehetők. Termeink tárgyalások, konferenciák, meetingek, vagy akár családi összejövetelek helyszínéül is szolgálnak. A gasztronómia területén minden igényt kielégítünk, egészségtudatosan főzünk, minőségi alapanyagokból. Nem indultunk el a fine dining útján, mert azt vallom, ha bejön hozzánk a vendég, és itt hagyja a pénzét, amiért sokat dolgozott, akkor cserébe ne csak kiváló minőségű, de megfelelő mennyiségű ételt is kapjon, megfelelő áron. Nálunk a hagyományos, magyaros konyha ízvilága lelhető fel, és rendkívül ízletesen főznek a szakácsaink. Specialitásunk a klasszikus, óriás bécsi szelet, melyet kevés helyen lehet kapni. Nemcsak a szálloda vendégeit, hanem „külsősöket” is kiszolgálunk, őket is várjuk szertettel akár reggelire, ebédre vagy vacsorára. Indítottunk is egy akciót, melynek köszönhetően az a betérő vendég, aki nálunk ebédel, térítésmentesen használhatja a wellnessrészleget. Ez máig sikeres, népszerű a vendégek körében. Kiemelt figyelmet fordítunk a borokra, az ételekhez a legnemesebb egri, egerszalóki borokat kínáljuk, de az ország legismertebb pálinkái is megtalálhatók kínálatunkban, és közel harmincféle kitűnő koktélunk van. Környezettudatosan működünk, napelemekkel, vendégeinket pedig elektromos autókkal szállítjuk Eger és Egerszalók között. Szeretnénk indulni a Zöld Szálloda pályázaton is. Én mindig optimista voltam, még a Covid idején is, és mindig a jövő lebeg a szemem előtt. Célunk az, hogy még népszerűbb, még kedveltebb szállodává, étteremmé tegyük mindkét egységünket. Abban biztos vagyok, hogy feleségemen, rajtam és a csapatunkon ez nem fog múlni.