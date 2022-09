Mennyi áramot fogyaszt egy számítógép?

Egy szabványos asztali számítógép 65-250 wattot használ. Természetesen ezek csupán szemléltetésre szolgáló átlagértékek, kulcskérdés az adott egység specifikációja. A végső energiafogyasztást számos tényező befolyásolja, és ezek összessége alapján dől el a számítógép végső felhasználása. A befolyásoló komponensek körébe tartozik az adott műveletek végrehajtásához szükséges RAM mennyisége, a telepített processzor generálási sebessége vagy a gyorsítótár memóriaegységének mérete.

Emellett külön kérdés, hogy mennyire energiaéhes a számítógéphez társított monitor. Kétségtelen, hogy egy asztali számítógép sokkal több energiát használ, mint egy laptop. Táplálnia kell a központi egységet és a további perifériás elemeket, például a már említett említett monitort vagy az alaplaphoz csatlakoztatott hangszórókat. Feltételezve, hogy az energiafogyasztást egy nagyon jó minőségű, jó grafikus kártyával rendelkező PC esetében elemezzük, az átlagos fogyasztás elérheti a 150-200 wattot. Nyolcórás napi használattal és lakossági piaci árral kalkulálva tehát a heti fogyasztás nem haladhatja meg a 400 forintos összeget. Ez természetesen azon a feltételezésen alapul, hogy a számítógép szabványos, és nem használják szokatlan, sokkal több energiaforrást fogyasztó számítógép-hálózatokhoz csatlakoztatva, ugye ilyen például a manapság hatalmas népszerűségnek örvendő kriptovaluta-bányászat. Ilyen esetekben akár tízszeresére is gyarapodhat a havi átlagos fogyasztás mértéke, ami nyilvánvalóan az üzemeltetés végső költségét is hasonló mértékben emeli.

Összegezve megállapítható, hogy a számítógép normál használata még nyolcórás üzemmódban, azaz otthoni, internetes munkavégzés esetén sem jelent kiugróan nagy költséget. Ha azonban valaki mégis attól tart, hogy így is fékezhetetlenül elszabadulhatnak a díjak, érdemes Energy Star logóval ellátott berendezést választania. Ezeket a termékeket fokozott energiahatékonyság jellemzi.

Mennyi áramot fogyaszt egy laptop?

Az asztali számítógépekhez hasonlóan a közkedvelt notebookok energiafogyasztása is elsősorban a specifikációtól és az alkalmazott műszaki elemektől függ. Becslések szerint egy átlagos laptop a gyakorlatban nagyon csekély energiafogyasztást generál, számszerűsítve 50-100 wattra saccolható a kvóta. A leginkább energiaigényes dolog az operációs rendszer elindítása. Nyilván az online játékok nagyban befolyásolják a laptop energiafogyasztását. Egy másik szempont, amelyet szem előtt kell tartani, a készenléti üzemmód használata. Bár az áramfogyasztás ekkor tényleg csupán szimbolikus, hiszen körülbelül a normál üzem egyharmadára csökken, érdemes kikapcsolni a berendezést, hiszen az alvó állapot amúgy is káros az életére. Ez nemcsak a mini költségvetésre, hanem a környezetre is pozitív hatással van.