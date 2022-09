Repedések – avagy figyeljünk az alapokra

Talán ez az egyik legfontosabb, amit részletesen meg kell figyelni a felújítandó teraszon. Ez ugyanis az alapról árulkodik, és bizony, ha nincs megfelelő állapotban, akkor nem elég csupán újraburkolni a teraszt. A függőleges betonalapon végigfutó repedések azt jelzik, hogy a terasz az időjárási hatások miatt elmozdult. Ha ezek a repedések kicsik még, akkor nem olyan vészesek. Viszont a komolyabb repedések süllyedést jelezhetnek, ami általában a függőleges repedéseknél elég jól látható lehet. Előfordulhat vízszintes repedés is, például amikor a terasz felső részét rögzítik valami máshoz. Ilyenkor sajnos muszáj elbontani a terasz alapját és teljesen újrakezdeni az építését, immár a megfelelő anyagokkal. A régi burkolatokon végigfutó hajszálrepedésektől azonban nem kell megijedni. A természetes dilatáció okoz általában ilyen apró repedéseket, amiket a terasz burkolása előtt könnyedén helyrehozhatunk majd.

Az alap állaga

A felújítandó teraszon ne csak a beton repedéseit figyeljünk meg, hanem annak állagát is. Ha az anyag morzsolódik, könnyen törik, akkor valószínű nem fagyálló betont használtak, de legalábbis nem megfelelő arányban van jelen a terasz szerkezetében. Ezért a burkolás megkezdését ebben az esetben is az alap feltörése kell, hogy megelőzze. A megfelelő teraszalap minőségi fagyálló betonból készül, amely ellenáll az időjárás viszontagságainak.

A járólap kérdése

A burkolat megválasztását is körültekintően kell végezni. Sokan követik el azt a hibát, hogy a szép küllem ellenére csúszós, ráadásul nem is kültéri burkolatot választanak. Márpedig a teraszhoz fagyálló, csúszásmentes burkolat kell – még akkor is, ha a terasz fedett lesz. Ezzel nem csak a téli csúszkálást kerülhetjük el, de azt is, hogy pár éven belül feljöjjön összetöredezve a burkolat jelentős része. Igaz, hogy ezek az anyagok drágábbak, viszont hosszú távon kifizetődőek, hiszen nem kell újraburkolni a teraszt pár éven belül. A burkolat lehet kültéri járólap, természetes kő vagy épp faborítás is. Utóbbit kiválóan lehet ma már helyettesíteni fagyálló, fahatású műanyag burkolatokkal. Színek és textúrák terén pedig szinte végtelen kínálat áll a rendelkezésünkre.

Járólap burkolás árai

Ha olyan terasz felújítás szükséges, ami szimplán csak a burkolat felszedésével és egy új lerakásával jár, akkor megúszhatjuk viszonylag olcsón a műveletet. Viszont ez igen relatív, ugyanis egy ideje az építőipari termékek árai elég sokat emelkedtek. Ezért már a legolcsóbb kültéri burkolat is négyzetméterenként elérheti a 900 forintos árat – ez pedig valóban csak a legolcsóbb burkolatokra vonatkozik. A burkoló szakemberek tekintetében pedig számolni kell a legalább 5000 forintos négyzetméterárral, ami még ennél is több lehet. Vagyis egy kis méretű, 30 négyzetméteres terasz esetén nagyjából olyan 200 ezer forintos összeggel kell számolni, ha szimplán csak az újraburkolás a cél.