A videós anyagok álláskeresésében történő megjelenése nem újdonság – elég, ha csak a videó-önéletrajzokra gondolunk –, ugyanakkor azt korántsem lehet állítani, hogy ezek használata elterjedt módszer lenne az elhelyezkedni kívánók körében, továbbá a munkáltatók sem igazán követelik meg az ily módon történő pályázást. Az EgerAllas.hu megoldása viszont könnyen lehet, hogy változást eredményez ezen a téren, mivel olyan videós előszűrési felületet kínál, ami a munkaadók (hirdetők) és az álláskeresők számára egyszerre kedvez.

Még mielőtt azonban elmélyednénk ennek részleteiben, érdemes magáról a portálról is ejtenünk néhány szót, az ugyanis számos egyéb pozitívumot is tartogat mind munkaadói, mind pedig álláskeresői aspektusból. Előbbivel, azaz a munkáltatói szempontokkal kezdve a sort elmondható, hogy az oldal legnagyobb előnyét egyértelműen a változatos hirdetési csomagok jelentik, amelyeken keresztül akár nem csak helyi (Eger és környéke), hanem megyei (Heves megye), vagy akár országos szinten (Magyarország) is meg lehet szólítani az álláskeresőket. Ennek fényében pedig nem meglepő, hogy a portálon az indulás óta feladott több mint 14 ezer hirdetésre, nem kevesebb mint 171 ezren jelentkeztek, ami jól szemlélteti az egri álláskeresők (és persze a hirdetők) bizalmát az EgerAllas.hu irányába.

Ennek a bizalomnak és népszerűségnek álláskeresői szempontból több oka is van, melyek egy része az oldal jó értelemben vett egyszerűségére és a felhasználói felület könnyű kezelhetőségére visszavezethető, valamint hozzájárulnak olyan praktikus tényezők is, mint például a feltöltött adatokból való önéletrajz-generálás, vagy a rendszeres állásértesítőre való feliratkozás lehetősége. Mindezen pozitívumok azonban eltörpülnek a portál igazi erőssége mellett, ami az álláslehetőségek változatosságában rejlik. Az EgerAllas.hu-n ugyanis valóban mindenki megtalálhatja a számára ideális állást, vagyis az alap-, közép- és felsőfokú végzettséggel rendelkezők, valamint tapasztalat tekintetében a pályakezdők és a tapasztalt munkavállalók egyaránt szerencsével járhatnak.

Példának okáért találhatóak itt betanított munkák, különböző szakmunkák, ügyintézői és egyéb irodai adminisztrációs pozíciók, pénzügyi, mérnöki és informatikai állások, továbbá számos egyéb más területre vonatkozó lehetőségek. Az ezekről való mielőbbi értesülés céljából érdemes lehet bekövetni az EgerAllas.hu Facebook-oldalát, ugyanis ezen a platformon szintén megosztásra kerülnek az oldalra kikerült nyitott pozíciók. A gyors és rugalmas pályázás céljából pedig tanácsos letölteni az AllasOrias.hu mobil applikációját, amely alkalmazás több állásportál lehetőségeit fogja össze – beleértve az EgerAllas.hu-n megjelenteket –, megkönnyítve ezzel mind az álláskeresés, mind a jelentkezés folyamatát.

Hogyan működik a videós előszűrés az EgerAllas.hu-n, és miként segíti ez a hirdetőket?

Az EgerAllas.hu egyedülálló videós előszűrési rendszerének értelmében, a munkadók a hirdetésük részeként kérdéseket tehetnek fel a pályázóknak (legfeljebb 5-öt), akiknek azokra külön-külön maximum egy perces videók formájában kell válaszolniuk. A kérdéseik tekintetében természetesen szabad kezet kapnak a hirdetők, vagyis saját megfogalmazásukban is feltehetik azokat, ugyanakkor előre meghatározott, beépített kérdéseket is beállíthatnak. Ez utóbbiakra íme néhány példa:

Csapatban vagy önállóan dolgozik szívesebben?

Mi az eddig elért legnagyobb szakmai sikere?

Miért Önt válasszuk erre a pozícióra?

Hogyan képzeli el későbbi pályafutását?

Ezek a példaként bemutatott beépített kérdések láthatóan a személyes tulajdonságok, a szakmai tapasztalatok, a motiváció, illetve a karriertervek témakörét firtatják, magyarán ez a rendszer amolyan mini állásinterjúként is funkcionálhat. Ennek pedig a legfontosabb előnye, hogy ily módon a munkáltatók sokkal jobban megismerhetik a jelölteket, mint az egyébként egy önéletrajz vagy motivációs levél alapján lehetőséges lenne, továbbá következtetéseket vonhatnak le azzal kapcsolatban, hogy kik azok, akikkel valóban érdemes továbblépni a kiválasztási folyamat következő fázisába.



De mit profitálhatnak ebből az egri álláskeresők?

Számos olyan állás kerül meghirdetésre az EgerAllas.hu-n, ahol nem csupán a végzettség és a szakmai tapasztalat az, ami számít, hanem előtrébe kerül a munkavállalók hozzáállása és személyisége, valamint hangsúlyosabbá vállnak olyan skillek, mint például a kommunikációs képességek. Ezekről azonban írásos dokumentumokon keresztül nehéz átfogó képet adni, ellenben a videós anyagokkal, melynek lehetőségeit kihasználva a pályázók felhívhatják a figyelmet azon tulajdonságaikra és készségeikre, amik alkalmassá teszik őket a pozícióval járó feladatok ellátására, továbbá biztosíthatják a munkáltatót az elhivatottságukat illetően. Összességében tehát egy minőségi anyaggal növelhetik az esélyeiket az adott állás elnyerésére.