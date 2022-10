A szem igénybe vétele miatt, és az idő előre haladtával törvényszerűen romlik a látásunk, amivel sajnos sokan nem is törődnek. Pedig más szűrővizsgálatokhoz hasonlóan a látásvizsgálat esetében is fontos, hogy akkor is rendszeresen elvégeztessük, ha nincsenek panaszaink, nem érzékelünk semmilyen változást.

A látás romlása általában nem egyik napról a másikra, hanem fokozatosan következik be. Éppen emiatt sokan csak akkor szembesülnek a problémával, mikor az már jelentősen megnehezíti az életüket.

Gyermekek: Az első látás- és szemvizsgálatnak nem az iskola megkezdése előtt kellene megtörténnie, hanem sokkal korábban. Amennyiben nincs semmilyen látható, vagy nyilvánvaló probléma – mint pl. a kancsalság, ami a szülőnek szembeötlő lehet – akkor az első szemészeti ellenőrzésre egy éves korban kell sort kerítenünk, majd célszerű egy ellenőrzés három évesen, s aztán hat évesen iskolakezdés előtt.

Digitális eszközök: Sokat ül a monitor előtt? Szeme kiszárad, elfárad? A nap, mint nap használt elektronikai eszközeink által kibocsátott kék fény kellemetlen szemszárazságot és szemfáradtságot okozhat. Kékfény szűrős monitor szemüvegekkel ezek a tünetek enyhíthetőek, sőt meg is szüntethetőek!

Magas vérnyomás, cukorbetegség a két alattomos ellenség:

Szemészeti szövődmények tekintetében a két legjelentősebb egészségügyi probléma, a HYPERTONIA (magas vérnyomás) és a DIABETES (cukorbetegség). Sajnos a legtöbb esetben nagyon hosszú ideig tünet –és panaszmentesen rombolják érrendszerünket, s amikor már nyilvánvalóvá válik a betegség megléte, sok esetben visszafordíthatatlan állapotokat észlelhetünk.

Vezetés: Aki rövidlátó, annak a vezetéshez szemüveg, sőt tartalék szemüveg is kell. Léteznek olyan lencsék is, amelyek kifejezetten azért készülnek, hogy biztonságosabbá tegyék a vezetést.

Kontkatlencseviselők: Az utóbbi években egyre többen szerzik be az interneten keresztül lencséiket, így számukra fokozottan ajánlott a rendszeres kontrollvizsgálatokon való részvétel, hiszen a dioptria változás, és a tünetmentes fertőzések így tetten érhetőek.

A látásvizsgálat tehát egy nagyon fontos, fájdalommentes szűrővizsgálat, amivel sokat tehetünk egészségünkért, érdemes tehát évente sort keríteni rá. Erre remek alkalom a Látás Hónapja kezdeményezés, amiben a hatvani Optic World is díjmentesen áll a vásárlók rendelkezésére!

Sipos Anita

Optimetrista, kontaktológus

Optic World hálózatvezető

Az Optic World egy kizárólag magyar tulajdonban lévő cégcsoport.

Országosan közel 60 szaküzletben várjuk Önt, ahol magasan képzett optikai szakemberek és a legmodernebb vizsgáló egységek állnak rendelkezésére. Minden üzletünkben lehetőség van látásvizsgálatra, egyes üzletünkben szakorvos által végzett szemvizsgálatra is.

