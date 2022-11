Az alábbiakban néhány egyszerűen alkalmazható ötlettel és megoldással segítünk, hogy a cikk olvasói hatásosan és sikeresen hirdethessék meg az ingatlanjukat – ennek köszönhetően pedig mihamarabb megtalálhassák álmaik bérlőjét.

Érdemes a kiadás mellett dönteni?

Számos oka lehet annak, hogy van egy lakásunk, ami éppen üresen áll. Előfordulhat, hogy örököltünk, de az is, hogy a legénylakásunk árválkodik, mióta összeköltöztünk a kedvesünkkel. Bármi is legyen az oka, az szinte biztos, hogy tanácsos a legtöbbet kihozni a helyzetből, ami pedig a lakás kiadásával érhető el

Ha albérlőkkel töltjük meg az ingatlant, akkor egy fix havi bevételre tehetünk szert, ami ráadásul passzív bevétel, hiszen különösebb idő- és erőbefektetés nélkül érkezik meg minden hónapban a számlánkra. A mai árak mellett ráadásul nem kis összeggel számolhatunk. Persze – szerződéstől függően – foglalkoznunk kell a közüzemi számlákkal, és az is a mi vállunkat nyomja, ha valami elromlik az ingatlanban. De gondoljunk csak bele: ezekkel akkor is nekünk van dolgunk, ha a lakás üresen áll.

Emellett az sem utolsó szempont, hogy a kiadó lakás számos elemének – például a csöveknek, valamint egyes készülékeknek – kifejezetten jót tesz, ha rendszeres használatban vannak.

Ezek alapján már csak egy kérdés maradt tisztázatlanul: hogy éri meg meghirdetni a kiadásra szánt ingatlant?

Így hirdessük meg a lakásunkat

Egy hirdetés feladásával az a célunk, hogy elérjük a lehető legideálisabb albérlőt, illetve albérlőket. Ehhez elengedhetetlen, hogy egy kicsit az „ő fejükkel gondolkozzunk”. Amikor végiglépkedünk a hirdetés folyamatán, végig tartsuk szem előtt, hogy úgy kommunikálunk-e, ami nekik imponálhat, hogy olyan tulajdonságokat emelünk-e ki – akár a lakás, akár a környék kapcsán –, amelyek számukra fontosak!

Információk

Első lépésként, gyűjtsünk össze minden információt, ami fontos lehet! Alapvetőnek számít a négyzetméterek és a szobák száma, az, hogy hányadik emeleten található a lakás, illetve hogy hol helyezkedik el. Egyesek számára az is fontos, hogy mikor épült a társasház, hogy van-e lift, hogy hová néz a szoba ablaka, hogy milyen típusú a fűtés, hogy van-e erkély – és még sorolhatnánk.

Manapság az elszálló rezsiárak mellett érdemes kiemelni azt is, hogy havonta nagyjából mekkora összegre jönnek ki az egyes közüzemi számlák, normál fogyasztás mellett. Ez ugyanis egyes esetekben döntő lehet.

Segítsünk, hogy megfelelő-e

A hirdetésbe nyugodtan beleírhatjuk, ha kifejezetten megfelelő az albérlet párok számára, vagy ha inkább egyetemistáknak ajánljuk, mert számos kampusz található a közelben. Ugyanígy ajánlhatjuk idősebbeknek, ha akadálymentesített és liftes, esetleg földszinti az ingatlan. Ha pedig kisállatbarát a lakás, azt se hagyjuk ki a szövegből!

Fontos időpontok

Mindenképp szögezzük le, hogy mikortól és milyen távra kiadó a lakás. Számos esetben ugyanis ez is döntő fontosságú lehet.

Elérhetőség

Egy jó hirdetésnek tartalmaznia kell az elérhetőségeinket, a legjobb, ha a telefonszámunkat adjuk meg. Pluszpont, ha megjelöljük, hogy bármikor kereshetnek minket – persze ez csak akkor jár valódi előnyökkel, ha tényleg el is érnek. Ezért ügyeljünk rá, hogy a hirdetés élesítése után mindig legyen a kezünk ügyében a telefon – ha ugyanis hiába hívnak minket, az megbízhatatlanságot sugall, ilyen főbérlőre pedig nem sokan vágynak.

Fotók

Számos vicces ingatlanhirdető fotó kering az interneten: száradó ruhák a sarokban, a kanapén pihenő családtag, mosatlan edények tömkelege a konyhában… Velünk ez ne történjen meg! Amikor úgy döntünk, hogy körbefotózzuk a lakást, előtte takarítsunk ki, de minimum pakoljunk össze! Időzítsük nappalra a fényképezést, hogy minél több természetes fény legyen, emellett minél élesebbek a képek, annál jobb!

Határozzuk meg az árat

Mielőtt feltöltjük a hirdetésünket, nézzünk körbe, hogy a környéken a hasonló adottságokkal rendelkező lakásokat körülbelül mekkora bérleti díjjal hirdetik. Ez alapján könnyen belőhetünk egy méltányos árat, amivel mi és a bérlők is jól járnak.

Hirdessük meg!

Ma már számos albérlethirdetéssel foglalkozó oldal érhető el az interneten, úgyhogy problémát egyedül a bőség zavara okozhat. Mivel a legtöbb ilyen weboldal hasonló szolgáltatásokkal rendelkezik, csak meg kell találnunk a legszimpatikusabbat.

Emellett az is jó ötlet, ha alternatív hirdetési felületeket is igénybe veszünk, például a közösségi oldalakat. Ezeket sokkal több ember böngészi – és bár tény, hogy nagyobb a szórás, könnyen a megfelelő ember elé kerülhet a hirdetésünk. Különösen okos ötlet, ha megosztjuk a hirdetésünket a saját oldalunkon, amit aztán az ismerőseink is továbboszthatnak. Így meglehet, hogy olyan bérlőnk lesz, akit ismerünk, és szívesebben bízzuk rá az ingatlanunkat.

Láthatjuk tehát, hogy egy kiadó lakás meghirdetése nem nagy ördöngösség, ha egy kicsit előre tervezünk, és tudjuk, hogy a célcsoportunk mire vágyik. Emellett már csak némi időre és kitartásra lesz szükségünk!